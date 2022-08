Cuántos hijos tienen Victoria y David Beckham

David Beckham y Victoria Adams conforman uno de los matrimonios más consolidados del mundo del espectáculo. Además, la pareja se muestra igual de enamorada que el primer día y, principalmente, muy unidos. El pasado julio celebraron sus 23 años de casados y se declararon todo el amor que sienten en redes sociales.

Su historia comenzó en 1996, cuando el futbolista vio a la, por aquel entonces, Space Girl en el video de la famosa canción Say You’ll Be There de la banda. El flechazo que sintió fue tan fuerte que en ese momento le dijo a su colega Gary Neville que ella se convertiría en su esposa.

David y Victoria.

Sin embargo, David Beckham tuvo que esperar un bastante para que sus planes se concretaran. Recién un año después, Victoria Adams lo reconoció en una fiesta que se realizó tras un triunfo del Manchester United y quedó rápidamente hipnotizada por él. Por aquel entonces, el futbolista todavía no era una estrella, menos al nivel que sí lo era ella.

Finalmente, el astro de fútbol se animó a pedirle su teléfono tras un intento fallido, y al día siguiente ya concretó la primera cita. Un año después ya estaban comprometidos y su boda, que llegó el 4 de julio de 1999 en un castillo ubicado en Luttrellstown, en Irlanda, en una ceremonia que se convirtió en tapa de varias revistas de todas partes del mundo.

Brooklyn con su esposa Nicola.

Ese mismo año, llegaría el primer hijo de David y Victoria, Brooklyn Joseph Beckham. El joven, que se dedica al modelaje y la fotografía, actualmente tiene 23 años y se casó hace algunos meses con la actriz y heredera Nicola Peltz, con quien aparentemente su madre no tiene una grata relación.

En septiembre de 2002 la familia se volvería a agrandar con la llegada del segundo hijo del matrimonio, Romeo James Beckham, quien hoy sigue los pasos de su papá y se desenvuelve como mediocampista del Inter de Miami.

Romeo Beckham.

Tres años después, en 2005, David Beckham y Victoria Adams se convertirían en padres de Cruz David Beckham y en 2011 terminarían de completar la familia con la primera niña, Harper Seven Beckham. Ambos aún asisten al colegio y tienen toda la atención de sus súper famosos padres.