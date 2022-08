Igual a su madre, así de bonita luce la hija de Natti Natasha y Raphy Pina

La cantante dominicana Natti Natasha festejó por primera vez el día de la madre junto a su hija Vida Isabelle ya que el año pasado, para esa fecha, se encontraba dentro de su vientre a punto de nacer. La popular cantante del género urbano compartió en el perfil de Instagram un video junto a su hija que sorprendió a todos.

El 22 de mayo del año pasado, la cantante y su prometido, Raphy Pina, dieron la bienvenida a su primera hija. De acuerdo con el comunicado, Vida Isabelle pesó 6.8 libras y midió 20 pulgadas.

La bebé nació en el South Miami Hospital. En su momento Natty Natasha escribió en la redes: "Hola soy Vida Isabelle Pina Gutiérrez. Nací 22.5.21 a las 8:41 am en Miami. Pesé 6.8 Lb con 20 “ y fui parto natural. Mis Padres me dicen que tengo muchos tí@s que me adoran y se disfrutaron el proceso. Gracias por el cariño”.

La popular cantante y el famoso productor le crearon una cuenta de Instagram donde comparten fotos de ella y lo mucho que ha crecido en estos casi 11 meses de vida.

El perfil que está bajo el nombre "Queen Vida" y tiene dos millones de seguidores. Claramente cuando ambos comparten una foto de ella sus fans quedan cautivados y les dedican lindas frases. Hace unas horas publicaron un video donde se ve lo bonita que está actualmente.

Natti Natasha es una de las mujeres más populares del género urbano actual.

Natti Natasha lanzó el mes pasado la canción "Mayor que usted" junto a Daddy Yankee x Wisin & Yandel. La misma hasta el momento posee más de 15 millones de vistas en la plataformas de videos YouTube. Esto marca que es uno de los temas más escuchados la música urbana actual.