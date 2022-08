Por qué Sarah Jessica Parker alquila su casa por 20 dólares

Sarah Jessica Parker es sinónimo de Carrie Bradshaw, su icónico personaje en Sex and the City y en And Just Like That, la serie que le da continuación a la historia de sus protagonistas. Como consecuencia, es imposible no relacionarla con una reina de la moda, una mujer de mucho estilo y dueña de una sofisticada vida en New York.

Es por eso que nadie iba a pensar que necesitaría rentar una de sus propiedades por pocos dólares la noche, pero así lo hizo. La actriz piso en alquiler su casa de verano para una escapada especial en el mes de agosto.

El frente de la cabaña.

Según reveló Forbes, bajo el nombre de Sarah Jessica Parker’s Hamptons Hideaway, la estrella de Sex and the City incluyó su lujosa casona en el famoso sitio de alquileres temporarios booking.com para que sus fieles seguidores y fanáticos puedas tener la experiencia de pasar una noche en su propia casa.

Las reservas en la exclusiva propiedad de Sarah Jessica Parker podrán hacerse a partir del 23 de agosto y solo estará disponible del viernes 26 al domingo 28, así que deberán correr para quedarse con la posibilidad de hacerlo. Además, en el anuncio se asegura que solamente podrá ser alquilada por una pareja según orden de llegada.

Entre las otras condiciones que hay para pasar un fin de semana en la casa ubicada en Amagansett, un pequeño pueblo cerca de la ciudad de East Hampton en Long Island, no se pueden realizar fiestas ni fumar en el interior, tampoco está permitido llevar mascotas ni niños.

El valor para pasar la noche en la hermosa propiedad de Sarah Jessica Parker es de tan solo 19,98 dólares, número que representa el año en que la vida de la actriz cambió para siempre con el estreno de Sex and the City. Es un valor realmente bajo en comparación a otras casas de la zona.

Uno de los ambientes.

“Cuando diseñamos el espacio, nuestro objetivo era crear una escapada perfecta para familiares y amigos que fuera cómoda, privada y que acentuara la proximidad de la propiedad a la playa”, contó la estrella de Hollywood sobre su casa.