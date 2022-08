¿Sabías que Ben Affleck puede hablar español casi perfecto?

En la actualidad, son varios los artistas pertenecientes a Hollywood que pueden dominar con bastante destreza un idioma tan difícil como el español. Entre ellos se encuentra Ben Affleck, quien contrajo recientemente matrimonio con Jennifer Lopez, una estadounidense de origen puertorriqueño que, seguramente, lo seguirá ayudando a perfeccionar su pronunciación ahora que comparten más tiempo juntos.

El artista ganador del Oscar por el libreto de Good Will Hunting vivió en México durante un año y gracias a esto pudo aprender un idioma tan complejo como el hispano. Son varias las entrevistas en las que se puede apreciar la forma en la que lo habla y en más de una oportunidad se mostró abierto a responder todas las preguntas en español.

Por ejemplo, durante una entrevista en la que habló sobre The Tender Bar, uno de los últimos proyectos en donde le tocó trabajar y lo hizo bajo órdenes de George Clooney como director, se puede ver cómo es capaz de responder en un español casi perfecto, completamente coherente, para hablar de lo que le gustó del personaje que le tocó encarnar. Pero, claro, que no fue la única vez que lo hizo

Ben Affleck junto a Jennifer Lopez.

También fue consultado en la calle por un grupo de paparazzis que, después de intentar obtener algún tipo de primicia con respecto a su relación con Jennifer López, optaron por intercambiar algunas palabras en español con él y preguntarle por su vínculo con el idioma. “Quiero aprender. Siempre estoy aprendiendo. Es muy difícil este idioma. P**che idioma, me hace loco”, se lo escucha decir en una divertida charla de apenas unos segundos en la calles.

Pero si hay que destacar la mejor entrevista que Ben Affleck dio alguna vez en español, esa es sin duda alguna la que hizo por The Way Back con Luis Jairala para el medio Ultra Fiesta. Allí, el actor de Liga de la Justicia contó cuál era su palabra preferida de este idioma. Después de una risa cómplice, aseguró que “sacapuntas” era la palabra que más le gustaba del idioma español. “Porque no es... No es lo que parece. Suena como una grosería”, aseguró Ben Affleck en la charla mencionada.

Son varios los artistas de Hollywood capaces de dominar un idioma tan complicado como el español. En el caso de Ben Affleck, las razones tienen que ver con su infancia y el tiempo que vivió en México. A los 9 años tuvo su primer papel en una película cuando tuvo un rol menor en The Dark End of the Street, en 1981. Cuatro años después, se mudó con su madre y su hermano a México, donde vivió por un año y por eso pudo comenzar a desenvolverse en español. “También tengo muchos amigos latinos y tengo oportunidad de practicar mi español, que es la alegría de mi vida”, aseguró en la entrevista mencionada con Ultra Fiesta.