Recientemente, en una entrevista en el show “Kay Rod Cast”, Alex Rodríguez reconoció haber metido la pata con consecuencias negativas que marcaron su vida. El ex beisbolista de Los Yankees, sorprendió a todos al hablar como nunca lo había hecho de manera pública sobre los graves errores que cometió a lo largo de los años.

El ex deportista considera que estas lecciones y situaciones que le tocó vivir, han hecho la persona que es hoy, y es por ello que agradece y no se arrepiente de lo que pasó. "Algunos de mis errores son inexplicables. Hubo un punto ciego en mi vida", dijo mencionando lo que supuso no tener a su padre de joven al desaparecer cuando él apenas tenía 10 años. Aún así, afirma que nada justifica las cosas que ha hecho, tanto laboralmente como en otros aspectos de su vida. "Soy responsable de mis errores, no hay excusas por mi comportamiento", expresó Rodríguez.

Alex Rodríguez: "no hay excusas para mi comportamiento, soy responsable de mis errores".

Incluso se atrevió a decir que él llegó a ser "su mayor enemigo" en ciertos momentos, llegando a entender el enfado de algunos de sus compañeros con él en los momentos más polémicos de su carrera. Por ejemplo, su suspensión en 2014 por supuesto dopaje. Su actitud, para algunos vanidoso por aquel entonces, tampoco ayudó. En 2016 llegó su retiro. También reconoció que le habría encantado haber manejado mucho mejor a la prensa, ya que una buena relación con los medios habría evitado muchas situaciones desagradables posteriores.

Aún así, asegura que "no hay arrepentimientos", sino aprendizajes. Unas palabras que fueron aplaudidas por compañeros del medio y personalidades como Lili Estefan y su compañero David Ortiz, entre otros. Concluyó asegurando que sus hijas son su mayor orgullo y la principal causa de su cambio y felicidad. También su trabajo y el amor a su profesión, el cual sigue tan fuerte y sólido como siempre, esta vez, con más madurez.

Alex Rodríguez ayudó a impulsar la carrera de JLo cuando eran pareja.

El lado bueno de Alex Rodríguez

Sin lugar a dudas, Alex Rodríguez tiene un lado bueno, es una de las figuras más importantes del mundo del deporte ya que sus ingresos ascienden a los 400 millones de dólares, los cuales ha sabido invertir en el campo inmobiliario, deportes, espectáculos y empresas de servicio, multiplicando sus ganancias.

Cabe destacar que el ex deportista fue el encargado de que su ex pareja Jennifer López se convirtiera en una de las mujeres más influyentes del medio animándola a invertir su dinero en negocios que finalmente hicieron crecer su patrimonio. De esta manera, la actriz y cantante, se convirtió en una empresaria exitosa diversificando sus negocios, cosa que, en su momento, le agradeció a su ex pareja. “Alex me hizo darme cuenta que, como artista, yo era un activo escaso y el mundo de los negocios buscaba personas como nosotros para que pudieran construir negocios de miles de millones de dólares. Me hizo sentir cómoda invirtiendo mi propio dinero en otras empresas y en mí misma”, comentó JLo demostrando la clase de apoyo que puede llegar a ser Alex Rodríguez para cualquier persona.