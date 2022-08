Robaron la casa que tiene Mariah Carey en Atlanta mientras ella estaba de vacaciones

Los artistas más importantes y reconocidos suelen tener más de una propiedad alrededor del mundo que aprovechan para realizar escapadas o tomarse unos buenos días de vacaciones. Una de ellas es la cantante Mariah Carey, quien posee una casa en Atlanta que visita seguido ya que se la suele ver con mucha frecuencia.

La última noticia que se recibió de la casa que Mariah Carey tiene en la ciudad de Atlanta es que fue robada por un grupo de personas que aprovecharon que la diva se encontraba fuera, concretamente disfrutando de sus vacaciones en su mansión veraniega de los Hampton. La policía confirmó esta información al portal de noticias Page Six, aunque las autoridades no han querido ofrecer detalles sobre el botín que se llevaron los delincuentes, argumentando que la investigación sigue abierta y que, por lo tanto, se deben de tomar todas las precauciones.

"La información debe ser limitada, ya que las investigaciones siguen su curso", afirmó un portavoz al medio de comunicación. El inmueble que la intérprete tiene en esta ciudad del estado de Georgia fue adquirido por la diva en el año 2021, para lo que abonó algo más de cinco millones de dólares.

Entraron a robar en la casa de Atlanta de Mariah Carey.

No se sabe si se trata de su hogar habitual, pero desde luego la propiedad cuenta con todas las comodidades que requiere una celebridad de su categoría: nueve dormitorios, 13 cuartos de baño, piscina exterior, cancha de tenis y un parque de juegos para sus hijos. Carey es conocida por un estilo de vida excéntrico. En 2017, la diva mostró su armario de Tribeca a Vogue, mostrando montones de bolsos Louboutins y Birkin, así como recuerdos de Marilyn Monroe.

Como se desprende de la información facilitada por Page Six, el incidente se produjo el pasado 27 de julio, cuando Mariah ya se encontraba a las afueras de Nueva York y poco después de habérselo pasado en grande durante un viaje a Italia a principios de mes, como ha quedado patente en las publicaciones que compartió en las redes sociales.

Mariah Carey.

Las imágenes estaban en todo Internet, tal vez eso fue lo que alertó a los ladrones de que la casa estaría vacía, mientras ella pasaba el rato en un yate disfrutando del mar. La cantante de All I Want for Christmas también usó las redes sociales para promocionar a la compañía de bienes raíces Nestseekers por ayudarla a encontrar un alquiler de Hamptons. “Fuera del este durante la semana, empapándolo todo”, publicó el pasado 25 de julio.