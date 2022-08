Millie Bobby Brown contó la humillación que le hizo pasar su ex

Gracias al éxito de Stranger Things y a su gran talento en la piel de Eleven, Millie Bobby Brown se convirtió en una de las actrices favoritas del momento. Con tan solo 18 años, las productoras se pelean con contratos tentadores para tenerla en sus próximos proyectos y las marcas de moda más conocidas del mundo también ansían que vista sus prensas.

Además, la vida personal de la adolescente capta rápidamente la atención de la prensa de todas partes y se convierte rápidamente en noticia cada declaración que hace públicamente, como sucedió recientemente cuando se refirió por primera vez a la relación que mantuvo con su exnovio, el tiktoker Hunter Echo.

Millie Bobby Brown.

Aunque en la actualidad Millie Bobby Brown mantiene una relación sentimental con Jake Bongiovi, el hijo de la leyenda del rock, Jon Bon Jovi, en el pasado la figura de las redes sociales aseguró que mantuvo una relación sentimental con ella y que la joven, que en aquel entonces tenía 16 años, estaba perdidamente enamorada de él.

La actriz aseguró que Hunter Echo mintió sobre el tipo de vínculo que ellos tenían y también confió que todo lo que el joven dijo la perjudicó emocionalmente. Todo este conflicto comenzó a mediados del año pasado, cuando el influencer aseguró que habían estado en pareja y ventiló intimidades como que la había iniciado íntimamente.

Además, el adolescente sumó que los padres de la actriz estaban al tanto de eso, dado que vivían todos juntos, remarcando que en el aquel entonces el tenía 20 años mientras que ella era menor de edad, con tan solo 16 años.

“Los comentarios del Sr. Ecimovic en las redes sociales no solo son deshonestos, sino también irresponsables, ofensivos y llenos de odio. En lugar de participar en un discurso público con él a través de la prensa o en las redes sociales, estamos tomando medidas”, dijeron en el momento los representantes de Millie Bobby Brown, quien se guardó a silencio, hasta ahora.

Millie y Hunter Echo.

Ahora, en diálogo con la revista Allure, la estrella de Stranger Things abrió su corazón al respecto: “Me sentí muy vulnerable. Además, nadie en el set sabía que estaba pasando por esto. Así que fue agradable poder lidiar con la situación por mi cuenta y que nadie más lo supiera. Cuando todo el mundo se enteró se hizo más difícil”.

“Fue un año de curación… Cuando te humillan públicamente de esta manera te sientes tan fuera de control e impotente… Alejarme, saber todo lo que valgo y entender que esta persona no me quitó nada me hizo sentir muy empoderada. Sentí que mi vida finalmente había pasado una página y que había terminado un capítulo que se sintió jodidamente largo”, confió Millie, quien admitió que le costó mucho alejarse de Echo.