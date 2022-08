Todos los novios que tuvo Billie Eilish

El gran interrogante comienza por si Billie Eilish tuvo novio alguna vez. Por el momento, parecería estar soltera y ni siquiera ha hablado de tener una relación. Sin embargo, en una entrevista reciente con Vogue habló de un ex en particular. Veamos quiénes fueron realmente sus novios o los affaires de los que tan cuidadosamente ella misma se ha ocupado de ocultar.

Una de sus últimas revelaciones fue: "Han pasado meses y ya no me atraen las personas" dijo al medio British GQ. el 1 de diciembre de 2020. La cantante y compositora estadounidense, de tan solo 20 años, siempre que ofrece una nota, comparte todas sus muestras de sabiduría.

Incluso, como un beneficio adicional, ofrece anécdotas acerca de momentos vividos con quien tuvo una relación. Se trata de Khalid, la cantante de R&B nominada al Grammy con la que colaboró ??recientemente en "Lovely".

Al parecer, no está saliendo con nadie en este momento, pero incluso, si lo estuviera, probablemente nadie lo sabría porque reveló al medio Capital Breakfast with Roman Kemp que no tiene ningún interés en compartir sus relaciones con el público.

Entre las últimas revelaciones que salieron a la luz cuando se ha consultado acerca de los novios que tuvo la cantante, otra gran sorpresa que muchos se llevaron fue cuando la joven dijo: "Mis novios anteriores nunca me hicieron sentir deseada”.

Quién fue el novio de Billie Eilish

Billie Eilish y Matthew Tyler Vorce tuvieron una relación. El actor, hasta el día de hoy, se podría decir que fue uno de los novios que al menos se conoció públicamente. Aunque se separaron, el propio actor confirmó la noticia a través de un mensaje que compartió en sus Instagram stories.

La parejita se vinculó por primera vez en abril de 2021. Después de que fueron fotografiados tomando café en Santa Bárbara, no se pudo negar que la cantante estaba saliendo con el actor. Sin embargo, siempre ha mantenido lo más posible su vida romántica en privado.

Billie Eilish ahora está soltera

Asimismo, se conoce que anteriormente salió con el cantante 7:AMP, cuyo verdadero nombre es Brandon Quention Adams. Su relación fue cubierta en el documental de Apple TV+ de Eilish de 2021 “The World's a Little Blurry” Incluso, después del debut de dicho documental, la propia Eilish salió a hacerles un pedido especial a sus fans:

“¡Recuerda ser amable con la gente sin importar qué!” escribió a través de Instagram en ese momento y agregó; “¡Los amo, gracias por protegerme, pero sean amables!”. El mensaje fue tras su ruptura, para que no lo atacaran.

Por el momento, ellos son los únicos novios que se le conocen a Billie Eilish. ¿Te gustaría volver a verla enamorada?