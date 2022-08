El álbum de fotos privado de Aracely, la madre de los hijos de Luis Miguel

No hay dudas de que Aracely Arámbula es una de las actrices más importantes de América Latina. A lo largo de su carrera ha realizado interpretaciones que han sido todo un éxito en todas partes del continente. Además en uno de sus mejores momentos profesionales tuvo una relación amorosa con el histórico cantante Luis Miguel.

La historia de amor comenzó a mediados de la década del '00 y se oficializó por unas fotos que fueron tomadas en la ciudad de Venecia, Italia. Así describió Aracely Arámbula su relación con Luis Miguel en programa Ventaneando: "Fue una historia de amor tan linda que ni se la podrían creer; sería una historia así como la del Titanic, yo digo; o sea, tan bella, no tiene nada que ver con eso, pero me refiero a lo bonita, es algo tan lindo".

Aracely Arámbula tiene dos hijos con Luis Miguel.

Durante esos años Aracely Arámbula y Luis Miguel tuvieron dos hijos. Sus nombres son Miguel y Daniel, lejos de buscar la fama, ellos decidieron estar alejados de la prensa y mantener su bajo perfil.

Luego de cuatros años intensos, esta relación llegó a su fin y algunos de los rumores que más fuerza cobraron sobre esta ruptura fueron los siguientes: Aracely Arámbula le dejó muy en claro a su entonces pareja que ella no iba a dejar de actuar para cuidar a sus hijos en casa. Esto no le cayó para nada bien a Micky que pensaba todo lo contrario para la bella Aracely. Teniendo en cuenta la personalidad de la actriz mexicana y las infidelidades de Luis Miguel todo terminó de la peor manera. Tanto es así que él no tiene contacto con sus dos hijos.

Aracely Arámbula tiene 47 años.

Hoy en día Aracely Arámbula es una de las actrices más reconocidas de la televisión latina. Este año comenzó demostrando sus grandes dotes artísticos en el teatro con funciones en varias partes de su país como así también en Estados Unidos.

Ayer se estrenó la telenovela La madrastra que tiene como protagonista a la talentosa Aracely Arámbula, esta tira televisiva marca el regreso de la madre de los hijos de Luis Miguel a la pantalla chica. Recientemente la mare de Miguel y Daniel realizó una producción de fotos para una importante revista de México y en la misma habló de lo feliz que está de su regreso a la televisión.