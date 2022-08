La particular historia de amor de Ricky Martin y Angélica Vale

A pesar de los difíciles momentos que ha atravesado en las últimas semanas, Ricky Martin sigue siendo una de las personalidades públicas más queridas del mundo del espectáculo. Sin lugar a dudas, los éxitos cosechados a lo largo de su carrera lo han consolidado como una artista de élite a nivel mundial, que con amabilidad y carisma ha conquistado a millones de fans.

Asimismo, durante años su vida privada era un asunto ultra secreto, pero en 2011 abrió las puertas de su intimidad y se pudo acceder a todo lo que ocurría con el cantante fuera de los escenarios, mostrando sus momentos más personales.

Ricky Martin es un símbolo y referente del matrimonio igualitario.

Ricky Martin está casado con el artista plástico Jwan Yosef, con quien ha formado una familia y tienen 4 hijos. Así también, el puertorriqueño se ha convertido en todo un símbolo y referente de la igualdad de derechos y del matrimonio igualitario, entre otras causas. Pero, cuando era más joven, Ricky mantenía su vida privada y gustos muy alejados de los medios. Fue en ese entonces, que la popular actriz y cantante mexicana Angélica Vale se enamoró perdidamente de él, aunque el intérprete de “María” nunca le correspondió su amor.

La particular historia de amor entre Ricky Martin y Angélica Vale

Ricky Martin tenía 15 años y empezaba a deslumbrar con la agrupación juvenil “Menudo”, y en su primera visita a México dejó flechada a Angélica Vale. Según reconoció la propia actriz en una entrevista radial con Yordi Rosado, ella tenía 11 años cuando se enamoró perdidamente de del cantante, y es que desde que lo vio, nunca más se lo pudo sacar de la cabeza.

Angélica Vale se había enamorado perdidamente de Ricky Martin en su adolescencia.

Sin embargo, el interés no fue mutuo, ya que Ricky Martin no le correspondió ese mismo amor a la cantante mexicana en aquel momento. A pesar de haber sido rechazada por Ricky, Angélica no se desanimó y decidió enamorar a otro de los integrantes de “Menudo”, aunque en la entrevista evitó dar el nombre de su nuevo amor.

La confesión de la actriz no hizo más que reavivar aquellos rumores de un apasionado romance que Angélica Vale vivió en el año 2000 con Charlie Massó, otro de los integrantes de Menudo durante la década del 80 y que también siguió su carrera artística durante los años posteriores, al igual que Ricky Martin.