La canción de Ricardo Arjona con un mensaje oculto

Ricardo Arjona, de 58 años, es uno de los cantantes más exitosos de Iberoamérica y, con frecuencia, se caracteriza por abordar en sus canciones temas de amor y sociales como el racismo. Pero además algunas de sus letras tienen mensajes ocultos que están dirigidos a personas o inspirados en momentos de su pasado.

El guatemalteco logró una conexión con sus fanáticos por escribir cosas que pasan en la vida como el secuestro en "La nena", la transexualidad en "Que nadie vea", la menstruación en "De vez en mes", la justicia en "Señor juez" y la infidelidad en "Historia de taxi". Lo que muchos no saben es que hay un tema muy conocido en el que cuenta sobre su vida personal.

¿Qué inspiró "Señora de las cuatro décadas" y a quién está dirigida?

Ricardo Arjona nació el 19 de enero de 1964 en Jocotenango, Guatemala, y desde niño tuvo interés por la música: su padre le regaló una guitarra a los 7 años y empezó a escribir canciones a los 12. Además, participó en el concurso Festival Infantil Juventud donde ganó con la canción "Gracias al mundo".

Como a sus padres no les gustaba la idea de que fuera músico, estudió arquitectura e ingeniería en la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Pese a que le gustaba la profesión, nunca tuvo la misma pasión que sentía por el canto hasta que finalmente decidió buscar el éxito en la música.

En 1989 llegó a México sin dinero, por lo tanto no podía pagar una renta. "Es por ello que un amigo, que era cantante, me llevó a un lugar que se llamaba El Chato. Ese lugar era frecuentado por señoras de esa edad. Y un día me inspiré y escribí una canción dedicada a esas señoras", contó hace varios años.

Fue así como nació "Señora de las cuatro décadas", la cual muchos creían que estaba pensada en alguna mujer que pasó por la vida de Ricardo Arjona. Y agregó: "Una vez que salió fue un éxito absoluto, ya que cada vez que la cantaba las señoras me empezaban a mandar tragos por lo mucho que les gustaba".

La canción se lanzó en el álbum "Historias" de 1994 y hasta hoy la considera como una de las más importantes de su carrera. "Señora de las cuatro décadas" es un mensaje a todas aquellas mujeres que lo apoyaron cuando recién comenzó a cantar y lo impulsaron a seguir buscando su camino en la música.

