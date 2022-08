El problema que padeció Miguel Bosé en su voz

Miguel Bosé, de 66 años, se destacó toda su vida por ser un popular cantante, pero también incursionó como actor y presentador de televisión. Fue durante el programa "La Voz México", donde participó como jurado, cuando todos notaron que tenía un problema en su voz y decidió salir a dar explicaciones para tranquilizar a sus fanáticos.

Al aparecer en uno de los episodios del reality de música, Miguel Bosé no solamente no podía cantar bien sino que también tenía inconvenientes para hablar. Fue en una entrevista con Jordi Évole en La Sexta donde contó que este problema, que viene hace tiempo, es puramente "emocional".

"Cuando mi relación de pareja empezó a ir mal, cuando el amor no existe [...] cuando todo se derrumba, en mi caso por discreción, por responsabilidad, por educación también, aguantas. Y estalla. Estalla mal y empiezan los problemas serios. Y, para mí, uno de esos problemas fue la voz. Ahora puedo hablar, pero he llegado a no tener voz, cero", afirmó.

Este momento de su vida le generó disfonía psicógena, que a su vez también fue generada por los excesos que tuvo toda su vida. "Tuve problemas con las drogas. Llegué a consumir dos gramos de cocaína al día y mi cuerpo aguantó hasta que no pudo más", reveló, por lo cual se terminó enfermando.

Miguel Bosé: ¿Qué es la disfonía psicógena?

La disfonía psicógena es un trastorno de la voz poco frecuente que es causada por un proceso psicológico o emocional, tal como le ocurrió a Miguel Bosé. Una de las mejores maneras de tratar este problema es acudiendo a un psicólogo, ya que la disfonía no causa ninguna lesión física o neurológica.

Los síntomas que más se destacan son ronquera, pérdida de voz de forma repentina, pérdida total de la voz o mucha dificultad para hablar. También puede generar una postura corporal tensa, depresión de la zona esternoclavicular e hiperlordosis cervical, un aumento de la curvatura de las vértebras cervicales.

"La disfonía psicógena es el resultado de un proceso psicológico, que puede ser consecuencia de una emoción muy fuerte, pudiendo producirse como mecanismo de defensa ante estados emocionales difíciles de expresar", explican desde Topdoctors España. Para Miguel Bosé sostener una pareja sin futuro fue un peso emocional que le terminó por afectar la salud, pero hoy ya se encuentra recuperado.

¿Alguna vez te ha sucedido un episodio similar al de Miguel Bosé?