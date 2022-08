El motivo por el que Danna Paola estalló en llanto en TikTok

La cantante mexicana, Danna Paola, se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida y de su carrera artística. La prueba de ello fue que, en cuestión de horas y a través de la preventa, agotó las entradas disponibles para su primer concierto en México. La emoción la llevó a estallar en llanto y así se la vio en TikTok.

Este primer concierto que ofrecerá recién el 16 de noviembre será en el Auditorio Nacional de México y formará parte de su Tour XT4S1S. A través de las redes sociales, la cantante exteriorizó su alegría y agradecimiento a sus fans por la venta total de las entradas.

Lo hizo a través de en un video que compartió en su Instagram. Desde allí, se la vio que estaba a los gritos y saltos mientras estaba acompañada de un grupo de mujeres, que supuestamente eran las bailarinas que la acompañarán en sus presentaciones. Sin dudas, mostró la celebración de este nuevo logro en su carrera.

El motivo por el que estalló en llanto

Sin embargo, eso no fue todo. Danna Paola de 27 años, también compartió un video en la red de TikTok y ahí fue donde estalló en llanto expresando su emoción. La joven talentosa no podía creer que, en tan sólo pocos minutos, abarrotó el espectáculo que va a ofrecer en el Coloso de Reforma, en México.

"No tengo palabras, se los juro. Sold out en preventa de mi primer Auditorio Nacional… ¿es enserio? Se los juro que no me lo esperaba. Me encanta que la vida me sorprenda, que mi carrera me siga sorprendiendo. Se los juro que es una bendición súper grande y se los agradezco muchísimo, les juro que van a vivir el mejor show de su vida”.

Aunque la joven cantante viene acostumbrada al éxito constante, esta vez, la carga emocional la sintió especialmente por la magnitud que tiene hacer un show en semejante predio: su primer sold out en el Auditorio Nacional.

Cabe recordar que la venta especial de entradas también estuvo destinada a los conciertos que ofrecerá en las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Mérida. No obstante, todavía se desconoce si todavía hay boletos disponibles.

La gira XT4S1S se iniciará el 22 de octubre en Veracruz. Luego, seguirá el 4 de noviembre en San Luis Potosí. Para el día 11 estará en Guadalajara, el 16 en la ciudad de México y finalizará el mes el día 19 en Monterrey.

¡#DannaPaola llora de emoción al saber que los boletos de su primer Auditorio Nacional se agotaron en minutos!@saleelsoltvuD83CuDF1E : https://t.co/nfthkPHbGD pic.twitter.com/3mPsXDE0aH — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) August 10, 2022

Asimismo, la cantante espera terminar este 2022 con más conciertos en Puebla y Mérida. Las fechas establecidas son el 2 y 9 de diciembre, respectivamente.

Es importante mencionar para todos aquellos fans de Danna Paola que aún no consiguieron sus entradas, que no todo está perdido. Comienza la preventa general el 11 de agosto, donde la artista ya reveló que en las próximas semanas dará a conocer cuáles serán las nuevas fechas.

¿Tienes pensado ir a verla?