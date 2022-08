El concierto inédito donde Gustavo Cerati y Enrique Bunbury se conocieron en persona

En el mundo de la música han quedado legados marcados a fuego. Así como también anécdotas que han trascendido y recuerdos musicales difíciles de olvidar. Uno de ellos fue el concierto inédito que se llevó a cabo en la ciudad de Monterrey, México, donde se anunció que el ex líder de Soda Stereo Gustavo Cerati y el ex vocalista de Los Héroes del Silencio Enrique Bunbury compartirían escenario. Fue justamente en ese evento donde los dos cantantes se conocieron.

Una de las figuras del rock en español más representativas de todos los tiempos es in lugar a dudas Gustavo Cerati, que se convirtió en uno de los mayores exponentes del mundo de la música, tanto con su grupo Soda Stereo como con su carrera solista.

Enrique Bunbury, ex líder del grupo español de rock "Los Héroes del Silencio".

Por su parte, Enrique Bunbury se ha consolidado también como uno de los rockeros más importantes de la industria, ya que con su banda Los Héroes del Silencio ha cosechado tantos éxitos que le permitieron una carrera solista sólida.

El concierto inédito en Monterrey donde Gustavo Cerati conoció a Enrique Bunbury

En el 2004, ambos artistas tenían una trayectoria musical que los posicionaba como referentes indiscutidos en la industria, y esto se reflejaba en la cantidad de fanáticos que tenían y en los shows que brindaban cada uno. Lo cierto es que ese año se anunció que estas dos leyendas del rock compartirían escenario en Monterrey, lo que llenó de entusiasmo a sus legiones de seguidores, que fantasearon con la idea de que ambos artistas interpreten una canción juntos.

Cerati y Bunbury compartieron escenario en Monterrey, México.

El 27 de noviembre de 2004, se llevó a cabo este inédito concierto en el Auditorio Coca Cola de Monterrey, donde por primera vez podrían ver en un mismo evento a dos de los artistas más importantes del rock. Lamentablemente el deseo de los fans no se cumplió, ya que no Cerati y Bunbury no llegaron a subir juntos al escenario. Primero subió Enrique, y tras brindar una excelente presentación, el encargado de cerrar la jornada fue el ex Soda Stereo.

Lo que se quedó plasmado como un gran momento dentro de la historia de la música, es que en este concierto inédito en Monterrey, Gustavo Cerati conoció por primera vez en persona a Enrique Bunbury. Al concierto acudieron un total de siete mil personas, que fueron testigo de este inédito momento en la música del rock en español.