Desde el gimnasio, Livia Brito enseña su perfecta figura y deslumbra a todos

Livia Brito es una de la actrices más populares de la pantalla chica. Con sus actuaciones ha demostrado que es dueña de un gran talento que la deposita como una de las artistas más convocantes de las telenovelas de Latinoamérica. El año pasado la bella cubana protagonizó la telenovela La Desalmada que la más vista en todo el continente.

Gracias a la gran popularidad que tiene Livia Brito en redes sociales, es convocada por las principales marcas de indumentaria y productos de belleza corporal para que promocione y viralice sus artículos. Hace algunas horas realizó una serie de publicaciones que demostró su perfecta figura.

El video que compartió en sus historias de cuenta oficial de Instagram, la protagonista de la telenovela Mujer de nadie aparece en el gimnasio luciendo un conjunto deportivo que enaltece el excelente estado físico que tiene a sus 36 años.

Mientras que en su feed de la mencionada red Livia Brito compartió un clip para promocionar un yoghurt de una importante marca. Junto al video que fue publicado hace algunas horas se puede leer una descripción que dice:

"Hoy fue un día de muchos pendientes, bebés. Pero lo más importante fue retomar mi ejercicio que por las grabaciones no me daba tiempo. Y también decidí consentirme y darme mi tiempo junto con mi yoghurt favorito, el cual incluyo en mi día a día. Yoplait Doble Cero + Fibra que contiene fibra y probióticos, que me ayudan a sentirme increíble y ligera. Tienen sabor a ciruela y frutos rojos… y mi favorito es el de frutos rojos… ¿Y el tuyo?".