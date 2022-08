La curiosa anécdota de Leonardo DiCaprio: estuvo a punto de ser James Dean, ¿por qué no lo logró?

Luego de ver su extenso curriculum, todos estamos seguros que el actor Leonardo DiCaprio ya no tiene que audicionar para ninguna producción porque puede interpretar cualquier personaje a la perfección. Con el diario del lunes jamás pondríamos eso en duda. Pero cuando era joven y recién comenzaba a dar sus primeros pasos en la industria cinematográfica, los cineastas no contaban con estas certezas y debía presentarse a todos los castings como el resto de sus colegas. Hay un papel que no consiguió a los 19 años y a continuación te contamos la razón.

El director de cine Michael Mann aprovechó su última entrevista para revelar una curiosa anécdota relativa a la trayectoria de Leonardo DiCaprio. En 1995, y si el proyecto hubiera salido adelante, el actor estadounidense podría haber interpretado al fallecido James Dean en una biopic que, quién sabe, quizá se habría convertido en un éxito.

James Dean.

Por desgracia, nunca sabremos qué habría ocurrido si esa fantasía se hubiera hecho realidad. Lo cierto es que Michael Mann acabó descartando la idea para centrarse en los preparativos de 'Heat', una de las cintas más aclamadas de su carrera con un elenco espectacular: Robert De Niro, Al Pacino, Jon Voight, Natalie Portman, Ashley Judd y Val Kilmer son sus protagonistas.

Pero antes de cambiar de opinión, el cineasta ya había desechado la posibilidad de que Di Caprio fuera a protagonizar ese llamativo proyecto. Aunque el entonces intérprete de 19 años ofreció una audición exitosa y daba muy bien en cámara, el realizador y sus productores consideraron que el artista era demasiado joven, deseando que tuviera al menos tres años más.

Leonardo DiCaprio.

"Teníamos un guion maravilloso y luego nos preguntamos quién podría dar vida a alguien como James Dean. Y encontré a este chico del que pensé que podría hacerlo, pero era demasiado joven. Ese chico era Leonardo Di Caprio. Le hicimos una prueba de cámara y fue genial. En un ángulo concreto me parecía perfecto, brillante, el mismísimo James Dean. Pero cuando giraba la cara en la otra dirección, era un 'no' rotundo, era solo un niño", reveló Michael Mann en entrevista con Deadline.