Britney Spears le respondió a su ex, quien dijo que sus hijos se avergüenzan de ella

Baritney Spears está viviendo un maravilloso presente y parece que en su vida todo se alineó. Se libró de la tenencia legal de su papá, James Spears, y se casó con su gran amor, el actor Sam Asghari. Además, juntos compraron una exclusiva mansión en Calofornia, valuada en 11,8 millones de dólares, la cual se convirtió en su nuevo nidito de amor.

Sin embargo, ahora quien decidió hablar y romper un poco la burbuja de felicidad de la princesa del pop fue su exmarido, el bailarín Kevin Federline, con quien estuvo en pareja entre 2002 y 2007, y con quien tuvo a sus hijos Sean y Jayden.

Britney Spears con sus dos hijos.

Recientemente, el hombre al que Birtney Spears conoció durante el rodaje de su video My Perrogative rompió el silencio y reveló cómo es la relación de la cantante con sus dos niños, de 16 y 15 años, quienes viven con su papá.

Federline aseguró que los dos adolescentes se sienten avergonzados de su madre y de su comportamiento en redes sociales, en donde comparte algunos videos e imágenes casi sin ropa y hace fuertes declaraciones. Además, el bailarín aseguró que hace meses que no la ven.

“Los chicos decidieron que por ahora no quieren verla. Han pasado algunos meses desde la última vez que la vieron, y ellos también decidieron no ir a la boda”, comenzó diciendo Kevin en diálogo con The Daily Mail.

“Les digo, ‘miren, tal vez es otra forma en la que ella trata de expresarse’. Pero eso no quita el hecho de lo que les provoca. Es duro, no puedo imaginar lo que se siente al ser un adolescente que tiene que ir al secundario en medio de eso”, sumó el mediático en su declaración.

Kevin Federline.

Pero Britney Spears no se quedó callada y haciendo uso precisamente de su cuenta de Instagram salió rápidamente a responderle a Kevin Federline: “Me entristece saber que mi ex marido ha decidido discutir la relación entre mis hijos y yo”.

“Como todos sabemos, criar adolescentes nunca es fácil para nadie. Me preocupa que la razón que da se base en mi Instagram. Fue mucho antes de Instagram… Les di todo. Solo tengo una palabra: dolor. Lo diré... Mi madre me dijo ‘deberías dárselos a su padre’. Lo comparto ahora porque puedo... ¡Que tengan un buen día amigos!”, terminó Britney. Los hijos de Britney en la actualidad.

Pero eso no fue todo, porque algunos minutos después, decidió volver a expresarse y sumó: “Recordatorio: los traumas e insultos que vienen con la fama y este negocio no solo me afectan a mí sino también a mis hijos. Solo soy un ser humano y he hecho lo que he podido. ¡Sinceramente me gustaría que los Federline vieran el video Big Booty! Otros artistas han hecho cosas mucho peores cuando sus hijos eran extremadamente jóvenes!”.