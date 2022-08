¿Quién es Tom Sturridge, el actor que protagoniza The Sandman?

Hoy en día, son varias las plataformas de streaming que acortan las distancias con la industria cinematográfica, pero hay una en especial que tiene la particularidad de lanzar a la fama definitiva a los actores intérpretes, entre ellos, se encuentra Tom Sturridge, el protagonista de la serie del momento de Netflix, The Sandman, y acá te contamos su historia y cómo fue ascendiendo escalones en su carrera profesional.

Tom Sturridge es el hombre de moda en la industria cinematográfica de Hollywood gracias a su papel de Sueño en The Sandman, la nueva serie de la N roja que adapta la novela gráfica producto de la mente inquieta del autor Neil Gaiman. El intérprete es de origen británico y tiene 36 años en los cuáles le dedicó gran parte de su vida a la actuación algo que le resultó de lo más natural, después de todo es el hijo del director Charles Sturridge y la actriz Fe Kent.

En The Sandman, Tom Sturridge le da vida a Sueño, la versión antropomórfica del "eterno" que controla el dormir de las personas y es atrapado contra su voluntad por un mago que quiere que esta entidad resucite a su hijo. Durante un siglo Sueño es mantenido en cautiverio dentro de una jaula en una mansión hasta que logra escapar y debe reparar todo aquello que se vio comprometido producto de su larga ausencia.

El papel de Tom Sturridge en la ficción éxito de Netflix le valió buenas críticas de la misma manera en que la serie fue celebrada por los especialistas. En la página Rotten Tomatoes los críticos y la audiencia le dan el mismo porcentaje de aceptación de un 86% al programa de TV que es un antes y un después en la carrera profesional de Sturridge que con paciencia supo esperar un rol así de significativo.

Tom Sturridge fue pareja de la actriz y modelo norteamericana Sienna Miller desde 2011 a 2015 con la que, en 2012, tuvieron una hija a la que bautizaron como Marlowe. Seguramente esta es la relación romántica más significativa del actor que hasta llegó a compartir trabajos con la que sería la mamá de su hija y juntos lograrían ser un foco de atención del periodismo.

Respecto de la carrera profesional de Tom Sturridge él viene actuando incluso desde mediados de los 90 y tiene un currículum bastante nutrido tanto en el cine como en la televisión. En la pantalla grande sus últimas experiencias fueron: Mary Shelley (2017), Journey 's End (2017) y Velvet Buzzsaw (2019). Él es reconocido por su trabajo en Conociendo a Julia, Mentes Siniestras, Waiting for Forever y On the Road.

Tom Sturridge en The Sandman.

El actor que interpreta a Sueño en The Sandman comenzó a estudiar en Harrodian School y en Winchester College, pero abandonó antes de finalizar sus estudios. Sin embargo, los genes sumados a su capacidad lo convirtieron en un profesional que logró destacarse en cine, televisión, incluso, en teatro. Tom Sturridge es un talento del que podemos esperar muchas más sorpresas en un futuro cercano, como otra temporada de The Sandman.