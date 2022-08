La lista negra de Brad Pitt: los actores con los que no quiere trabajar

Sucede en todos los ambientes, sobre todo, en los que más nos movemos: hay personas con las que conectamos al instante y hay muy buena onda, y hay otras que no nos inspiran las mismas energías y preferiríamos más bien mantenerlas alejadas. Esto sucede mucho en el trabajo, el lugar donde pasamos la mayor parte del tiempo, y si tenemos la posibilidad de elegir con quien sí llevar a cabo un proyecto y con quien ya no, por qué nos vamos a privar de ello. Brad Pitt cuenta con una gran trayectoria en el plano actoral y, a lo largo de su carrera ha conocido a muchos colegas, algunos hoy son sus amigos, pero con otros no logró llevarse tan bien.

Es por ello que Brad Pitt cuenta con dos listas repletas de nombres muy conocidos en el mundo hollywoodiense. En una de ellas se encuentran los actores y actrices con los que el actor ha tenido muy buenas experiencias profesionales y con los que, por supuesto, estaría más que dispuesto a volver a trabajar, mientras que en la segunda, la lista negra, se hallan aquellos artistas de los que prefiere mantenerse al margen.

Brad Pitt.

"Cuando trabajas con tantos actores, y después de un tiempo, empiezas a tomar notas del tipo: 'Definitivamente no voy a trabajar con esta persona nunca más. Brad tiene dos listas, una buena y otra mala", reveló una persona muy cercana al intérprete en conversación con Variety. Semejante revelación proviene de su compañero Aaron Taylor-Johnson, con quien Brad coprotagoniza la nueva cinta de acción Bullet Train.

El actor de Marvel habló sobre la lista privada de estrellas de Hollywood con las que Brad no trabajará más, aunque no ha dicho ningún nombre que aparezca en ella. "Él solo quiere traer luz y alegría al mundo y estar rodeado de personas que están allí para pasar un buen rato. Trabajas con muchos actores y después de un tiempo empiezas a tomar notas: 'Definitivamente no volveré a trabajar con esta persona'. Brad también tiene esta lista: la lista de 'buenos' y la lista de mierda", explicó Aaron.

Brad Pitt y Aaron Taylor-Johnson en Bullet Train.

Sin embargo, sí que conocemos algunos nombres que aparecen en su lista de actores con los que trabajaría de nuevo. Una de ellas es Sandra Bullock: "Sandy es una vieja amiga. Es una persona intransigente a la que podría pedir favores a lo largo de los años y lo he hecho muchas veces y siempre está ahí". Joey King es otro de los nombres que destacó como favorables.

A sus 58 años, Brad Pitt destacó hace unas semanas que estaba en el tramo final de su carrera, pero no era un indicador de su retiro, como él mismo desmintió más adelante. La razón de esta afirmación era que no iba a mantener el ritmo tan alto de rodajes, aunque acaba de grabar su último filme: Bullet Train.