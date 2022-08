La canción de Julio Iglesias que tiene un polémico mensaje oculto

Julio Iglesias se casó por primera vez con la socialité Isabel Preysler, quien nació en una familia muy bien posicionada de Filipinas. Fruto de este amor nacieron tres hijos, Enrique, Julio Jr. y Chábeli Iglesias, pero el amor terminó por las constantes infidelidades del cantante, motivo por el que le dedicó a su ex esposa la canción "Hey!".

El español es uno de los artistas más exitosos de todos los tiempos y el más vendido en su país natal. Esto lo llevó a conocer a una gran cantidad mujeres y si bien se casó con Isabel Preysler en 1971, su fama de promiscuo y juerguista llevó a la filipina a cansarse y solicitar el divorcio 8 años más tarde.

Alfredo Fraile, biógrafo del cantante, reveló que si bien de puertas para afuera eran sinónimo de glamour y felicidad, de puertas para adentro la relación era tormentosa. Isabel Presley le reclamaba constantemente los amoríos con otras mujeres, mientras que a Julio Iglesias le molestaba que su esposa sea más protagonista que él en los eventos y las reuniones con amigos.

¿Por qué Julio Iglesias le dedicó una canción a Isabel Preysler?

Cuando en el país se aprobó la ley del divorcio, ambos presentaron los papeles para separarse legalmente y con tres hijos en común. Apenas terminó la Copa Mundial de Fútbol de 1978 que se celebró en Argentina, la socialité le dijo que no volviera a la casa, pero le permitió entrar para hacer las maletas y despedirse de los niños.

Durante un tiempo, Isabel Preysler le dijo a muchas personas, incluido Fraile, que Julio Iglesias seguía enamorado de ella y que fue la única mujer que tuvo la valentía de ponerle un freno. Sus comentarios aumentaron el enojo del español, quien decidió canalizar este sentimiento en la canción "Hey!", publicada en 1980.

Isabel Preysler junto a su hija, Tamara Falcó.

"No vayas presumiendo por ahí diciendo que no puedo estar sin ti ¿Tú qué sabes de mí?"; "¡Hey! Ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti, ya no puedo vivir"; y "Tú nunca me has querido, ya lo ves que nunca he sido tuyo, ya lo sé, fue sólo por orgullo ese querer" son algunas de las frases de la canción.

Muchos años más tarde, precisamente en 2016, la periodista Pilar Eyre contó que Julio Iglesias nunca habló mal de su ex esposa, pero "la odia". Con el tiempo ambos rehicieron sus vidas amorosas: el español comenzó una relación con Miranda Rijnsburger en 1991, con quien se casó en 2010, y tuvieron en total cinco hijos.

Por su lado, Isabel Preysler se casó con el aristócrata Carlos Falcó, marqués de Griñón y marqués de Castel-Moncayo y tuvieron juntos una hija; y luego contrajo matrimonio con el físico y economista Miguel Boyer con quien tuvo otra hija. Desde 2015 está en pareja con el escritor peruano Mario Vargas Llora, pero no tienen descendencia.

¿Cuántas canciones crees que Julio Iglesias ha dedicado a Isabel Preysler?