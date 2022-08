“Pasen menos tiempo en el espejo”, el fuerte consejo de Jennifer Garner a sus hijas sobre las cirugías estéticas

Hay muchas estrellas que pasaron los 50 años de edad y se muestran fuertemente en contra de todo tipo de cirugías en la cara y en el cuerpo. Un ejemplo de ello es Sarah Jessica Parker a quien se la ha criticado duramente por sus arrugas y por exhibirse sin maquillaje. Sin embargo, no es la única. Se suma a esta lista la ex esposa de Ben Affleck, Jennifer Garker, quien no duda en aconsejar a sus hijas sobre estos tratamientos y las consecuencias que pueden traer.

Jennifer Garner ha dado un sabio consejo a todos sus seguidores y, en especial, a sus hijas Violet, de 16 años, y Seraphina Rose, de 13 años, que comparte con su ex esposo, Ben Affleck. En una reciente entrevista con la revista Harper's Bazaar, la actriz de 50 años pidió que tuvieran cuidado al someterse a tratamientos cosméticos como los inyectables y las cirugías estéticas.

La protagonista de Daredevil, que también tuvo a su hijo Samuel, de 10 años, con Ben, dijo: "Mi consejo es que se miren menos al espejo y sean prudentes a la hora de inyectarse cualquier cosa en la cara. Sean muy, muy cuidadosas y esperen lo más absolutamente posible para añadir algo a su rostro o cuerpo".

Jennifer Garner.

Jennifer también pidió a los jóvenes que no piensen que tienen mayor edad y que requieran de inyecciones en el rostro, e indiquen que la clave para evitar las cirugías estéticas es alejarse de la vanidad. "Pasen menos tiempo en el espejo y miren al resto del mundo para ver en qué podrían emplear su tiempo. Todos nos miramos la cara más de lo que la gente suele hacerlo y eso no hace ningún bien. Genera obsesión con los cambios o con cómo arreglar algo de ella".

Esta no es la primera vez que la actriz expresa su postura contra el uso de botox y los rellenos. En reiteradas ocasiones ha señalado que no ha recurrido a ninguno de esos tratamientos de belleza. Además, ha mostrado su descontento cuando las mujeres comienzan a manipular su rostro con ese tipo de sustancias a edad temprana. Jennifer Garner y Ben Affleck estuvieron casados de 2005 hasta 2018 y no obstante su separación, mantienen una gran amistad por sus hijos. De modo que, esta semana se supo que ella tuvo un gran gesto con su ex esposo en su reciente ceremonia de matrimonio con Jennifer Lopez.

Jennifer Garner junto a Ben Affleck.

Además de darles sus felicitaciones, también les envió un lindo regalo. De acuerdo con el sitio web Hollywood Life, Garner les envió flores. Según la misma fuente, aunque la boda fue improvisada, la protagonista de Elektra se mostró feliz con el enlace y se sintió "realmente conmovida”, además Lopez piensa que es genial que su ahora esposo y su ex estén tan unidos desde su separación.