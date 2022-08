La escena más difícil que grabaron juntos Antonio Banderas y Salma Hayek

En los sets de grabación suelen desarrollarse muchos momentos típicos y cada uno de los integrantes tiene su rol: están los chistosos, que no pueden dejar de arrojar bromas y hacer reír a los demás, están los más serios que sólo se concentran en el papel que deben desarrollar y, también, están los buenos compañeros, que significan un gran apoyo moral y están ahí dando una mano para que las escenas salgan creíbles y brillantes.

Antonio Banderas ha sido testigo de múltiples "payasadas" en los sets de rodaje a lo largo de los años, incluyendo a una estrella que hacía ruidos de animales cada vez que tenía oportunidad entre toma y toma. La estrella de El gato con botas afirmó recientemente que uno de sus compañeros de reparto, de quien prefirió no revelar su identidad, le "mugía como una vaca" después de cada toma.

Pero así como a sobrellevado algunos pasajes un tanto "surreales" en el trabajo, la estrella del cine también ha tenido oportunidad de apoyar a sus compañeros en escenas complicadas, como a la actriz mexicana Salma Hayek, quien se ha deshecho en elogios para su compañero en la cinta Desperado.

Salma Hayek junto a Antonio Banderas.

La protagonista de Frida calificó al actor originario de Málaga como un "absoluto caballero" después de que la ayudara cuando no pudo contener las lágrimas en el set de filmación de la cinta de 1995. La actriz de 55 años tuvo una gran oportunidad como Carolina en la película de acción y admitió que empezó a "sollozar" cuando llegó el momento de rodar una escena de sexo con la estrella de La máscara del Zorro, que protagonizaba la cinta como El Mariachi.

Hayek confesó que tenía "miedo" de que él se desentendiera de la importancia de las escenas, pero se sorprendió cuando fue "tan amable" con la situación. "Cuando íbamos a empezar a rodar, empecé a sollozar (y dije) 'No sé si podré hacerlo. Tengo miedo'. Una de las cosas que me daba miedo era Antonio. "Fue un absoluto caballero, tan amable y seguimos siendo súper amigos, pero era muy libre. Me asustó que para él fuera tan sencillo. Me puse a llorar y él me dijo: 'Dios mío. Me estás haciendo sentir fatal'. Yo estaba tan avergonzada de estar llorando", contó Salma.

La estrella de La casa de Gucci también insistió en que el director de la película, Robert Rodríguez, tampoco la "presionó" para que hiciera algo con lo que se sintiera incómoda. Sin embargo, a la actriz le resultó difícil superar las escenas sin llorar. En declaraciones a Dax Shepard y Monica Padman para el podcast Armchair Expert en 2021, dijo: "No soltaba la toalla. Intentaban hacerme reír. Me la quitaba durante dos segundos y empezaba a llorar de nuevo. Pero lo superamos. Hicimos lo mejor con lo que podíamos hacer en ese momento".