“Es una locura”, esto es lo que piensa Ashton Kutcher sobre el spin-off de ‘That ‘70s Show’

Hoy es una de las grandes estrellas de Hollywood y un actor multifácetico, capaz de ponerse en la piel de cualquier personaje. Sin embargo, su carrera a la fama comenzó con esta exitosa serie emitida por Fox que lo llevó a ser convocado por otros grandes proyectos cinematográficos y ganar así la popularidad de la que goza hoy. ¿Cómo fue para Ashton Kutcher regresar al set de filmación?

Ashton Kutcher regresó al sótano con la nueva versión de la serie que a finales de la década de los ‘90 lo lanzaron al estrellato, 'That '70s Show'. Y no es de extrañar que el actor estadounidense se sintiera "nostálgico" de reunirse con el equipo de producción para filmar la nueva entrega que lleva por nombre 'That '90s Show'. Así lo dijo Ashton en una reciente charla con Entertainment Tonight: "Ya la hicimos. Fue divertido y raro. Fue muy nostálgico y extraño. Volver al sótano... simplemente volver al set fue raro. Y luego estar rodeado de todos, fue simplemente una locura", reveló el intérprete.

La serie, que será emitida por Netflix, también contará con la esposa de Kutcher, Mila Kunis, así como de Wilmer Valderrama, Topher Grace, Laura Prepon, Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith y Tommy Chong, quienes vuelven a Point Place para crear una nueva entrega basada esta vez en los años 90. Si bien Ashton Kutcher no pudo adelantar mucho sobre el próximo spin-off, sí lo considera una "locura", y en el mejor sentido posible. "Es una locura", dijo. "El hecho de que se haya hecho una nueva versión es una locura".

That '70s Show fue una serie de televisión de la cadena de televisión estadounidense FOX, que relata la vida de un grupo de adolescentes de los años 70; su moda, su música y su día a día. Se emitió por primera vez en FOX el 23 de agosto de 1998 y concluyó en la octava temporada, en el episodio 200 el 18 de mayo de 2006. Está creada por Marcos Brazill, Bonnie Turner y Terry Turner, creadores de 3rd Rock from the Sun y Wayne's World.

La historia se desarrolla en el pueblo ficticio de Point Place, Wisconsin, desde el 17 de mayo de 1976 hasta el 31 de diciembre de 1979 alrededor del personaje de Eric Forman, Topher Grace, y sus amigos Michael Kelso, Ashton Kutcher, Steven Hyde, Danny Masterson, Fez, Wilmer Valderrama, Jackie Burkhart, Mila Kunis, y Donna Pinciotti, Laura Prepon. La serie dirigida por David Trainer fue una de las más exitosas de la década, incluso sirvió como un trampolín para los protagonistas hacia el estrellato. El proyecto contó con ocho temporadas sumando un total de 200 episodios, transmitidos hasta 2006.

That ’70s show parodiaba muchas de las actitudes, modas y comportamientos de las personas en la década de los setentas, todo desde el punto de vista de unos jóvenes liderados por Eric Forman.

Por otro lado, la nueva versión de Netflix se centrará en las nuevas generaciones del elenco principal. Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp, serán los protagonistas, con los mismos personajes de Red y Kitty Forman, padres de Eric. Ashley Aufderheide, Callie Haverda, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi y Samantha Morelos son los jóvenes que conforman el reparto.

Ahora la trama se sitúa en 1995, Haverda será Leia Forman, hija de Eric quien visita a sus abuelos en Point Place, Wisconsin, lugar donde se desarrolló la historia original. Durante el verano, Leia conocerá a diferentes chicos que la acompañarán en sus locuras. Serán 10 episodios de 30 minutos cada uno, Gregg Mettler, Bonnie, Lindsey y Terry Turner conforman el equipo creativo.