¿Ben Affleck participará en la segunda entrega de Aquaman?

En los últimos años, el Caballero de la noche fue interpretado por tantos actores reconocidos y de gran trayectoria que a los fanáticos no les queda más que elegir cuál es su Batman preferido y disfrutar de sus películas. En ocasiones, este cambio de actores genera confusión pero lo cierto es que todos tienen muchas ganas de volver a ver a Ben Affleck vestido de negro y personificando al defensor de Ciudad Gótica.

El Batman de Ben Affleck parecía tener los días contados y su participación en la película The Flash, protagonizada por Ezra Miller y dirigida por Andy Muschietti, iba a ser la última vez que veríamos al esposo de Jennifer López como el Murciélago de Gótica en el Universo Extendido DC. Sin embargo, una imagen en redes sociales y rumores en Internet sugieren que no todo está perdido para los fans del personaje.

Aquaman and the Lost Kingdom es la siguiente entrada en la franquicia del Rey de los Siete Mares que encontrará a Arthur Curry, interpretado por Jason Momoa, haciendo equipo con su hermano y rival Ocean Master en una aventura donde las amenazas como Black Manta estarán a la orden del día. Mucho no se sabe de la trama más allá de alguna controversia respecto de Amber Heard, la ex pareja de Johnny Depp, que perdió un juicio contra el actor de Piratas del Caribe.

Lo cierto es que gracias al mundo de las redes sociales, el intimidante Jason Momoa compartió una simpática imagen donde se lo puede ver muy feliz junto a Ben Affleck y sugiere la participación del actor de Gone Girl en Aquaman and the Lost Kingdom, algo que seguramente entusiasmó a los seguidores de Batman, personaje que iba a seguir adelante con su versión de Robert Pattinson pero en el Universo Extendido DC Affleck sería reemplazado por Michael Keaton.

“Reunidos Bruce y Arthur. Te amo y te extraño. Las visitas al estudio de WB simplemente exploraron bien el backlot. Descubiertos en el set. Se vienen cosas geniales para Aquaman 2. Todo mi aloha”, dice el posteo de Jason Momoa respecto de la presencia de Ben Affleck en sus redes sociales abriendo el abanico de posibilidades para especular sobre la participación de Batman en Aquaman and the Lost Kingdom.

Aclaremos la situación de Batman en DC. Por un lado está la versión de Robert Pattinson en su propio universo alejado del DCEU que tendrá una secuela de su primera entrada. Por el otro está el murciélago en el Universo Extendido DC, personificado por Ben Affleck. Pronto, gracias a la intervención en el multiverso de Flash, el DCEU contará con otro Bruce Wayne, la versión de Michael Keaton que ya tuvo dos películas en el pasado. Decían que ése Batman de los 80 reemplazaría al de Affleck, pero ahora eso no está tan claro.

Esto se debe a que la fusión de Warner con Discovery significa que muchos proyectos del DCEU cambiarán de rumbo desde el punto de vista creativo y ciertos rumores señalaron que a Ben Affleck le ofrecieron 30 millones de dólares para que regresara como Batman. Esta participación del personaje en Aquaman 2 le daría mucha entidad a ese rumor además de certificar el retorno del actor como el Caballero de la Noche.

La última vez que vimos a Aquaman en escena fue para el episodio final de Peacemaker donde Arthur Curry y Flash aparecieron junto a Wonder Woman y Superman, los últimos dos escondidos por las sombras de la noche, mientras que el Rey de los Siete Mares fue víctima de una broma que muchos fans encontraron desubicada para un personaje que estuvo estigmatizado durante mucho tiempo y Jason Momoa ayudó a posicionar de manera exitosa.