¿Sabías que Leonardo DiCaprio fue etiquetado en Hollywood como un actor con mala higiene?

Lo más fácil y lógico es echarle la culpa a las hormonas. Cuando sos joven y todavía te estás desarrollando hay toda una revolución en el cuerpo que a veces tarda un tiempo más en estabilizarse para algunas personas. También, podemos decir que el clima puede ser un gran aliado y, al mismo tiempo, el peor de nuestros enemigos. Un tercer motivo lo podemos atribuir al hecho de que algunos transpiran más que otros, sobre todo, si se rehúsan a usar productos como desodorantes y otros tipos de colonia.

Lo cierto es que ya ha pasado mucho tiempo, para ser precisos, 26 años desde el estreno de la cinta Romeo y Julieta. Esta película es la que llevó a un joven Leonardo DiCaprio a ser considerado uno de los actores más sobresalientes de Hollywood y a una muy corta edad. No obstante, hay ciertos recuerdos que empañan todo lo bueno que puede dar un artista, porque el actor volvió a estar en el centro de los comentarios respecto de su participación en el film y no precisamente por su gran interpretación, sino por una penosa anécdota que a más de dos décadas sigue estando muy presente en la actriz Miriam Margolyes.

Recientemente, la intérprete que dio vida a la nana del personaje de Julieta, reveló en el programa This Morning que DiCaprio destacó por todo, menos por ser uno de los actores más limpios del reparto. Incluso lo tachó de despedir un olor bastante desagradable y, este episodio que ya parecía olvidado, volvió a sorprender a todos los espectadores y a ser un tema discutido por los internautas.

Leonardo DiCaprio en Romeo y Julieta.

"Estaba un poco maloliente porque hacía mucho calor en México", manifestó la actriz. Aunque inmediatamente trató de modificar su declaración y le atribuyó la situación a la corta edad del actor: "Los muchachos... y él era muy joven en ese momento... son así", añadió pero ya había desatado una nueva bomba.

Esta no es la primera vez que la estrella de El lobo de Wall Street es señalado por su poca afición a la higiene personal. De hecho, él mismo ha revelado en varias ocasiones que como una contribución al planeta sólo se baña dos veces por semana, además de que no usa desodorante pues lo considera dañino para la naturaleza. Una elección de vida más respetable para la que intenta contribuir con la concientización ecológica. Esperamos que estos dichos no opaquen el talento y la versatilidad indiscutida de un actor que puede darlo todo.