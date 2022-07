Livia Brito habló luego de que su novio fuera denunciado: "Está utilizando mi nombre para..."

La talentosa actriz Livia Brito está pasando por uno de los momentos más escandalosos de su vida. Es que recientemente, Mariano Martínez, pareja de la artista nacida en Cuba, fue denunciado por secuestro, por el asesor de imagen Kike Hernández. Lo cierto es que estás acusaciones que realizó ante la justicia no lograron ser confirmadas.

Primera hoja de la denuncia realizada por Kike Hernández contra Mariano Martínez.

Kike Hernández relató que: "Me dice que se le había extraviado un bolso con sus documentos y que había visto con las cámaras (…) Estaba esperando el supuesto primo y es cuando entramos a un departamento y ahí me amarraron de las manos, de los pies, me quitaron mi celular, me pidieron la clave y yo le preguntaba: ‘¿Dónde está el video?’ (…) Él (Martínez) se fue y me quedé con el supuesto primo, este supuesto primo sacó un cuchillo y estuvo todo el rato amedrentándome, me pasaba el cuchillo por la cara, me pasaba el cuchillo por la espalda".

Además el asesor de imagen agregó: "Aquí tengo mi denuncia y estoy haciendo esto porque mi vida está en riesgo, lo dije desde el día uno en mi denuncia cuando logré escapar". Luego de este sospechoso episodio la que salió a hablar para limpiar su nombre fue la actriz Livia Brito que dejó en claro que no conoce para nada esta situación y que está chequeando todo para darle un punto final a este conflictivo episodio".

A través de sus historias de su cuenta oficial de Instagram, Livia Brito dijo: "Estoy haciendo este video por que están saliendo una serie de entrevistas, una serie de acusaciones que no tengo ni idea de lo que está pasando. Justamente voy a empezar a chequear que está sucediendo. Lo que sí les puedo decir es que yo no conozco a esta persona que está utilizando mi nombre para hacerse fama. No es mi stylist, nunca lo contraté, no lo conozco en vivo, no lo conozco por redes, nunca crucé palabra con él. No sé quién es, no tengo idea de lo que está pasando. Nada más se que está utilizando mi nombre para hacerse famoso".