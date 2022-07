La noche en la que Luis Miguel cantó para los más poderosos de México y consiguió su primer contrato discográfico

Uno de los momentos más emblemáticos que tuvo Luis Miguel en su carrera fue el 29 de mayo de 1981, día en que cantó en la boda de Paulina López Portillo, hija del entonces presidente de México, José López Portillo. Este acontecimiento fue el evento del año, ya que el novio era Pascual Ortiz Rubio Downey, nieto de otro ex presidente de ese país que ejerció el puesto entre los años 1930 y 1932. De esta manera, en el Colegio Militar de la Ciudad de México, lugar donde se llevó a cabo la celebración, estaban concentrando en un solo lugar las personas más poderosas y famosas de aquel momento.

El promotor de que Luis Miguel, con apenas 11 años, pueda presentarse ante las personas más influyentes de México de ese momento fue José Manuel Gallego, el famoso Tío Pepe, hermano mayor de Luisito Rey. El Tío Pepe contactó con la primera dama, Carmen Romano, por medio de Arturo Durazno, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Policía y Tránsito de la capital. De esta forma, la primera dama le dio entrada a Gallego a la residencia presidencial “Los Pinos” para que se reuniera con el Coronel José Manuel Orozco, encargado de la organización de la boda.

En esa reunión también participaron la futura novia y su padre, el entonces hombre más poderoso de México José López Portillo, quien dio su aprobación para que Luis Miguel cante en la boda. Sin embargo, Paulina le pidió a El Tío Pepe que al día siguiente vuelva a “Los Pinos” pero con Luis Miguel, así podía conocerlo personalmente. Fue así que el cantante se presentó junto su padre, Luisito Rey e interpretaron “Malagueña Salerosa”, para luego hacer unas pruebas con canciones compuestas por Paulina López Portillo que también era cantante. Tras realizar esta pequeña audición a la novia no le quedaron dudas y Luis Miguel fue contratado inmediatamente.

Ninguno de los protagonistas de esta historia se imaginaban que ese día “El Sol de México” conseguiría su primer contrato discográfico. Mientras un pequeño Luismi se asombraba al ver en el lugar a personajes de la talla de Mario Moreno “Cantinflas”, entre los presentes se encontraban los directivos de la Discográfica EMI, quienes fueron invitados a pedido de Luisito Rey. De esta manera, al ser testigo del el concierto íntimo de Luis Miguel, David Stockling, Director General de “EMI Capitol México” en ese entonces le dijo a Luisito Rey: Luisito, no me lo puedo creer, tu hijo es una bomba, esto lo comunicaré a Londres mañana mismo, tenemos que hacernos de la exclusiva y espero que no vayas a pedir una fortuna por ello”. Así fue, que el primer contrato de Luis Miguel con EMI se cerró por un millón de dólares.