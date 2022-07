Con 59 años, Demi Moore deslumbra con su brillante figura

Demi Moore a lo largo de su carrera ha demostrado que es una de las artistas más populares de la industria del cine de Hollywood. Además es dueña de una belleza que hace que constantemente sea tendencia en las redes sociales por fotos y videos que comparte en sus perfiles. Tanto es así que sus seguidores reaccionan con miles de likes y mensajes.

Demi Moore brilló en la década del '90 con su interpretación en "Ghost: la sombra del amor".

Esta vez no fue la excepción ya que hace algunas horas, en su perfil de su cuenta oficial de Instagram, compartió un reel de fotos de ella que dejó en evidencia que los años no pasan para ella. Demi Moore cumple este año 60 años pero su belleza y figura se mantienen intacta. En las imágenes se la puede ver lucir diversos conjuntos de la marca Andie Swim.

En las fotografías Demi Moore aparece modelando diferentes conjuntos de trajes de baño que enaltecieron su esbelta silueta. Además junto a las fotos se puede leer una frase que dice: "As a supporter, investor, and long-time fan of @AndieSwim, I couldn’t have been more thrilled when founder @MelanieTravis asked me to co-design this collection. Creating these pieces was so much fun and I hope you love them as much as we loved making them!" (Como partidaria, inversionista y fanática de @AndieSwim desde hace mucho tiempo, no podría haber estado más emocionada cuando la fundadora @MelanieTravis me pidió que codiseñara esta colección. ¡Crear estas piezas fue muy divertido y espero que las amen tanto como a nosotros nos encantó hacerlas!).

Demi Moore redireccionó su carrera al negocio de la moda.

Esto demuestra que además de ser una excelente actriz, Demi Moore, en estos últimos años se ha dedicado al negocio de la moda. Siendo así una empresaria que de mucho trabajo durante este 2022. Debido ello la exesposa de Bruce Willis asiste a los diversos desfiles luciendo vestidos y conjuntos de fiesta que marcan tendencia entre sus fans de todas partes.