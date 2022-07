Por problemas de salud mental, Shawn Mendes canceló su gira mundial

Los males de estos tiempos son la ansiedad y, paradójicamente, la vertiginosidad del tiempo que traen como consecuencia una lista bastante larga de trastornos que afectan nuestra salud mental. No es casualidad, permanecimos encerrados casi dos años a causa de la pandemia por Covid-19 y tuvimos que reaprender a salir a las calles, a vincularnos, a volver a la vieja rutina, a sumergirse en la locura de los shows en vivo con miles y miles de espectadores observándote abajo del escenario, y esos procesos tan bruscos transitados en solitario pueden ser letales, más que nada para los artistas que se dedican a la música y que todavía son muy jóvenes.

Hace unos días, Shawn Mendes no tuvo más remedio que anunciar la suspensión de prácticamente todo el tramo norteamericano de su gira Wonder. Sin embargo, no fue suficiente, ya que ahora el cantante canadiense volvió a las redes sociales para dar a conocer la cancelación definitiva del espectáculo a nivel mundial.

Shawn Mendes.

El intérprete dejó muy claro en su momento que su salud mental era muy frágil y que necesitaba concentrarse en su bienestar integral, para lo que recurrió a la ayuda de un equipo de profesionales que ya se están ocupando del asunto para que el artista pueda estar bien lo antes posible y, por supuesto, al cariño y apoyo incondicional que le han dado siempre sus familiares y amigos.

De esta forma, el músico se tomará un descanso, y no solo en el plano profesional. El joven de 23 años desaparecerá probablemente de la esfera virtual y de la vida pública durante todo el tiempo que precise, porque necesita bajar el nivel de exposición y de estímulos que recibe de afuera.

Shawn Mendes.

"Tras hablar largo y tendido con mi equipo y con un grupo de profesionales de la salud increíble, ha quedado más claro que necesito tomarme el tiempo que jamás me había tomado antes para mi vida personal, para volver a poner los pies en la tierra y poder regresar más fuerte", señaló en su comunicado, en el que también expresó su deseo de reprogramar esos conciertos lo antes posible y asegurar a sus fanáticos que seguirá componiendo y trabajando en su música.