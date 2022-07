Diana Bracho reveló que conoció a su gran amor en un velorio

Hay que estar atentos y, sobre todo, predispuestos. Dicen que aquello que anhelamos podemos hallarlo a la vuelta de la esquina, al salir de compras, en un show, una discoteca, en una aplicación de citas o, incluso en un velorio. Precisamente, Diana Bracho es una de las actrices más queridas en México, pero en esta ocasión sorprendió a sus fans con una peculiar anécdota sobre una ocasión en la que se enamoró tras asistir a un velorio.

Fue durante durante el programa Montse & Joe donde la artista de telenovelas como Mi marido tiene familia, Fuego en la Sangre o El Hotel de los Secretos abrió su corazón para contar cómo fue que sintió atracción por un hombre en el inusual lugar. “Juan Manuel de la Rosa, mi compañero que murió el año pasado, lo conocí en una iglesia, en una misa de difuntos”, comenzó a contar la actriz.

Sobre cómo sucedió el primer encuentro, Diana confesó que ella había asistido al funeral de un primo que era arquitecto. Mientras que Juan Manuel fue porque el difunto era profesor de su hija. “Vi a tres o cuatro metros a un cuate parado ahí solo, lo vi y me enamoré de él, me encantó. Le dije a Coral Bracho, la poeta con la que estaba platicando: ‘¿Quién es ese cuate?’, y me dice ‘Es un amigo mío, pintor Juan Manuel de la Rosa, la portada de mi último libro me la regaló él’. Y yo: ‘Me encanta esa portada, divina’”, expresó Diana Bracho ante la sorpresa de las conductoras.

Cabe recordar que Diana y Juan Manuel permanecieron juntos desde 2015, pero hace un año el artista falleció y dejó con el corazón destrozado a la primera actriz. En una antigua entrevista con Televisa Espectáculos, Diana reveló que hasta el último momento estuvieron enamorados, pues tenían muchas cosas en común, entre ellas, el arte.

“Los dos siempre fuimos apasionados con lo que hacemos, yo trabajando mucho, viajando juntos, conviviendo tantas cosas en la vida, no te puedo explicar. Teníamos muchísimas afinidades, eso fue lo que mantuvo viva nuestra relación”, comentó en aquel entonces. Asimismo, tras la revelación de una placa escultórica que conmemoró el 475 aniversario de la fundación de la ciudad de Zacatecas, se recordó meses después de su fallecimiento a Juan Manuel de la Rosa. Así, en una entrevista retomada por diario Milenio, Diana habló sobre el arte de su difunta pareja.

Diana Bracho junto a Juan Manuel de la Rosa.

“No sólo de su pintura, grabado, escultura y cerámica, sino incluso del hecho de que preparaba sus pinturas. Nunca usó acrílico, pinturas químicas, siempre utilizó pinturas orgánicas. Tenía su bote de grana cochinilla que él mismo molía. Con el añil pintaba esos azules maravillosos. Mis recuerdos en cuanto a su arte son muchísimos, además de que tengo muchas obras suyas en mi casa, desde tapetes que diseñó, cuadros, esculturas. Pero también tengo los recuerdos íntimos, que son tal vez los más importantes y los más doloroso”, sentenció.

La actriz recordó que Juan Manuel muy reservado con su vida personal, cosa por la cuál los dos se identificaban. Además ahondó en que siempre fue una persona muy disciplinada aún cuando comenzó a tener problemas de salud. “Era un hombre con cierto desorden, con cierto caos en su vida, pero con un orden interno muy fuerte, sobre todo en relación con su trabajo. Era un hombre de una disciplina impresionante. Siempre lo admiré porque en eso también nos parecíamos mucho. Incluso enfermo pintó todos los días. Al final de su vida estaba pintando obra fantástica. Era muy tímido, pero cuando se soltaba el pelo y hablaba del papel, de las pinturas, de Colombia o de otras cosas, era increíble”, dijo.