Cuál es la lista de Hollywood que encabeza Tom Cruise

No hay otro actor en Hollywood como Tom Cruise. Es uno de los hombres más atractivos del mundo y además un verdadero superhéroe en los rodajes. Todo el mundo sabe que en sus películas de acción no acepta tener dobles de riesgo y asume el desafío de hacer sus propias escenas poniendo en riesgo su vida.

También es dueño de un estado físico envidiable, preparándose con una técnica que combina diversas disciplinas y logra no acostumbrar sus músculos y mantener estimulada cada parte de su cuerpo. Sin embargo eso no lo hace estar excepto de los accidentes en el set. Durante el rodaje de Misión Imposible 6, un salto mal calculado le costó daños en sus costillas y una torcedura de piel.

Tom Cruise en Top Gun: Maverick.

Todo eso comente a Tom Cruise en un actor único, así como también en alguien muy difícil de contratar porque las productoras corren muchos riesgos a la hora de ponerlo en acción. Pero así y todo, la estrella de Hollywood acaba de convertirse en noticia por encabezar un muy importante ranking dentro del mundillo del cine.

El galán de 60 años se encuentra en el puesto número uno del ranking de los mejor pagados de la industria del cine de Estados Unidos. Fue la revista Variety quien sacó el famoso top de millonarios y dejó en claro que su último trabajo, Top Gun: Maverick, le permitió posicionarse en esa posición.

La secuela de la afamada película le hizo ganar a Tom Cruise nada más y nada menos que la suma de 100 millones de dólares, según afirma el mencionado medio. Lo que más sorprendió de la información es que no es algo normal que un actor gane tres cifras solamente por una misma película, una cifra que es realmente impactante.

Solo con comparar su ganancia con la del segundo lugar, que ocupa Will Smith, queda esto evidenciado. El actor y esposo de Jada Pinkett ganó 35 millones de dólares por la película Emancipation, una diferencia abismal de 65 millones. Quien ocupa el tercer puesto del ranking es Leonardo DiCaprio, que obtuvo 30 millones por Killer of the Flower Moon.

Tom Cruise.

Otro de los datos que dejó en evidencia el conteo que pone a Tom Cruise como la estrella del momento es que recién en el puesto número 17 se encuentra la primera mujer de la lista, Margot Robbie, por su papel en la película de la famosa muñeca Barbie.