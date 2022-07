¿Quién era Yrma Lydya y cómo comenzó su carrera?

Yrma Lydya fue una cantante mexicana tan exitosa que su corta trayectoria fue reconocida por la Cámara de Diputados del país. Su femicidio, ocurrido el pasado 23 de junio, causó conmoción en todo el país y muchos artistas salieron a pedir que el autor del hecho no quede impune.

La joven, quien perdió la vida a los 22 años, nació en Ciudad de México y comenzó su preparación profesional desde temprano: a partir de los 2 años incursionó en el ballet clásico y fue campeona de gimnasia artística. También se preparó en bel canto, un término relacionado con el canto italiano.

Además de tener pasión por la música, a Yrma Lydya le apasionaba bailar y sus padres la matricularon en la Royal Academy of Dance para estudiar ballet clásico a los 6 años. Su voz era tan poderosa que no dudó en sacar provecho y, en simultáneo, también comenzó a prepararse para cantar ópera.

La carrera artística de la mexicana inició a los 9 años, cuando se presentó a un programa de radio para una entrevista y fue invitada a formar parte del equipo del programa de radio con cápsulas sobre arte. Pese a su pasión por la ópera, decidió cambiar de estilo y optó por la música regional mexicana como mariachi, norteño y tríos.

Fue a los 15 años cuando lanzó su primer disco, "Regalo de Dios", y, más tarde, se le sumaron "Hablando claro" y "Eternamente Yrma Lydya". La cantante ganó varios premios como el Galardón de Oro al Mérito Cultural José Vasconcelos y La voz de Oro a Nueva intérprete juvenil de la música mexicana.

El femicidio de Yrma Lydya

Yrma Lydya se casó con Jesús Hernández Alcocer, un abogado de 79 años, en 2021 y en diciembre de ese mismo año lo denunció por violencia doméstica, tras golpearla con un arma e intentar ahogarla. El caso se cerró por pedido de la cantante, ya que su esposo le pidió perdón y ella lo aceptó.

Pero el hombre no cesó con la violencia y siguió agrediéndola de manera verbal, física y sexual. Además, expresó en varias oportunidades que tenía miedo porque Alcocer era una persona muy poderosa e influyente, y creía que la policía no iba a poder ayudarla.

Yrma Lydya fue asesinada el 23 de junio de 2022 en Benito Juárez y su esposo fue denunciado como autor del femicidio, pero habrían participado otras cuatro personas, como su chofer. Presuntamente, esa noche, Alcocer la citó en un lujoso restaurante japonés de la cadena Suntory en la Colonia del Valle para resolver su divorcio y ahí le habría disparado tres tiros.

“Quiero justicia para mi hija, que no quede impune para todas las mujeres que han sido lastimadas (...) ella cantaba, tenía ilusiones, le cortaron todas las ilusiones. (Las últimas palabras que Yrma me dijo) fue que me amaba y que me quería, ella es un ángel ahora, está volando y está cantando", expresó la madre de la víctima en una conferencia con los medios mexicanos.

¿Qué opinas sobre este suceso?