Nuevos datos y testimonios sobre el asesinato de Yrma Lydya

La noticia sigue impactando al mundo de la música regional mexicana. Como es sabido el pasado jueves 23 de junio fue asesinada la cantante Yrma Lydya. A días del hecho, surgen nuevos datos y testimonios sobre este trágico acontecimiento.

La joven artista de 22 años acudió a una cita con su esposo, el abogado Jesús “N” de 79 años, quien ya se encontraba en lugar, un restaurante de Ciudad de México. Según las versiones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la artista y su esposo discutieron en el lugar de manera airada sobre lo que parecían ser cuestiones relacionadas a su pronto divorcio. En un momento de la discusión, el hombre sacó una pistola y realizó tres disparos que impactaron en el cuerpo de su esposa. Luego, el autor del hecho buscó ayuda de su escolta para hacer desaparecer el arma, que después de algunas horas fue encontrada según las autoridades de Seguridad de Ciudad de México. Tanto el empresario como su acompañante fueron detenidos y llevados a la Fiscalía General para rendir las correspondientes declaraciones sobre el asesinato de la artista.

Según nuevos testimonios, Yrma era violentada en público por su esposo.

La violentaba en público

Según Addis Tuñón, periodista de espectáculos y conductora del programa “De primera mano”, reveló que ella vio como el abogado, empresario y esposo de Yrma Lydya maltrataba a la cantante, aunque no creyó que eso terminara con un asesinato. Durante el programa dijo: “Me voy a permitir decir algo que yo vi, no me están platicando, el abogado tenía el permiso de portación de arma; dos: tenían muy poco de casados, cuando tenían meses de casados estuve presente en una fiesta, en una celebración donde… yo vi como maltrataba a su joven esposa”.

Yrma Lydya era una de las grandes promesas del regional mexicano.

Según los la información arrojada por Tuñón, la pareja y ella coincidieron en una fiesta, donde el esposo de Yrma estaba coqueteando con otra mujer delante de su esposa y de la mama de ésta. Debido a esto, la madre de la cantante le reclamó a Jesús “N” para que dejara de hacerlo, a lo que el abogado respondió a los gritos. “El señor con la voz tan alta para que todos escucháramos dijo: ‘Esta señorita tiene precio’, y todos nos tuvimos que callar”, indicó Addis, refiriéndose a Yrma.