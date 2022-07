El motivo por el que la creadora de Friends dona millones de dólares

"¿Por qué tanta gente critica Friends?" fue un pensamiento que inquietó a Marta Kauffman durante mucho tiempo. Ella y David Crane crearon un programa sobre un grupo de amigos que vivían juntos y nunca entendieron la reacción negativa que recibió. La audiencia a menudo criticaba el programa por la falta de diversidad en su elenco, pero Kauffman nunca lo vio como un problema… hasta ahora.

Hace algunos años atrás, la creadora solía sentir que Friends estaba siendo señalado injustamente. Incluso en algún momento llegó a decir que se le prestaba demasiada atención a la casi ausencia de personas negras y otras personas de color. Pero las cosas cambiaron. El asesinato de George Floyd en 2020 por la policía de Minneapolis en Estados Unidos y el movimiento de protesta mundial que siguió fue un catalizador importante.

La creadora de Friends se arrepiente de la falta de diversidad

En los últimos años, Martha Kauffman siente que las críticas hacia Friends fueron adecuadas. “He aprendido mucho en los últimos 20 años. Admitir y aceptar la culpa no es fácil. Es doloroso mirarse en el espejo. Me avergüenza no haber sabido mejor hace 25 años”, dijo durante una entrevista.

Esta realización la llevó a donar 4 millones de dólares a la Universidad Brandeis del área de Boston. La donación ayudará a lanzar una cátedra en el departamento de estudios africanos y afroamericanos. Y su decisión ha sido bien recibida.

“No he recibido nada más que amor. Ha sido asombroso. Me sorprendió hasta cierto punto porque no esperaba que las noticias fueran tan amplias. He recibido una avalancha de correos electrónicos, mensajes de texto y publicaciones que no han sido más que de apoyo. He recibido un montón de 'Ya era hora'. No de una manera mala. Es solo que la gente reconoce que se debió hace mucho tiempo”, reveló.

Marta Kauffman se arrepiente de no haber elegido un elenco más diverso.

La noticia llega poco más de un año después de que el elenco de Friends se reuniera para un especial en HBO Max. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc y David Schwimmer se reunieron para recordar el icónico programa.

¿Qué opinas de la decisión de la creadora de Friends?