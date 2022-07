¿Cuántos tatuajes tiene Christian Nodal?

La exitosa carrera de Christian Nodal como cantante es indiscutible, pero, en el último tiempo, su talento se ha visto opacado por los escándalos. Uno de los más recientes y de los que se habló mucho, fue su ruptura con Belinda, con quien vivieron un intenso romance que incluyó compromiso de casamiento, mucha pasión, dinero y tatuajes.

Muchos dicen que nunca hay que tatuarse el nombre de una pareja, y parece que Christian Nodal hizo caso omiso a ese consejo, pues en su rostro, justo al lado de su oreja, tenía tatuada el apodo “Beli”, como le decía a Belinda cariñosamente, y, como si eso fuera poco, se tatuó en todo su pecho los ojos de la intérprete de “El amor que hay que perdonar”.

Pero estos son tan solo dos de los dibujos que el artista ha decidido grabar en su piel.

Uno a uno, todos los tatuajes de Nodal

Christian Nodal nunca ha comentado públicamente cuántos tatuajes es que tiene exactamente, pero, a través de las fotos, podemos darnos una idea.

Para comenzar, en su rostro y las orejas tiene al menos unos quince, entre los que se encuentran una flecha, un diseño de la baraja de póker tapando el “Beli”, una herradura, una frase por debajo del ojo y, el más reciente, unos pequeños banderines rojos que atraviesan su nariz, tan solo por mencionar algunos.

Si bajamos al cuello se pueden contar unos cinco, incluida la frase “Me dejé llevar…”. Después viene el pecho, donde hasta hace un tiempo tenía una gran estrella y por debajo los ojos de Belinda. Pero, como su relación terminó en muy malos términos, decidió taparlos con tres grandes tatuajes: dos calaveras enfrentándose, una con un penacho y otra con un casco, y una enorme águila en el medio.

“Me tapé, tenía unos ojos me los tapé con unas alas. (Fue un diseño) de gusto, yo tengo dos polos: lo odio o me apasiona, no tengo un punto medio”, dijo recientemente Christian Nodal durante una entrevista.

Complementado con los tatuajes de su pecho, uno de sus hombros tiene un alacrán y en el otro unos pájaros. Y, más abajo, en la altura del abdomen, se ve que se ha hecho algunos diseños que no hemos logrado identificar qué son.

Sus brazos y manos están prácticamente cubiertos con tinta, ya no queda espacio para sumar un dibujo más. Incluso, en sus nudillos se puede leer la palabra “Revolución”. Christian Nodal tiene una fascinación por los tatuajes desde chico.

Pero, ¿cuántos son en total? Entre el pecho, el cuello y la cara suma al menos unos 30 tatuajes. Si a eso le sumamos los de los brazos y manos, estamos seguros de que supera los 60, ya que no sabemos qué dibujos tiene en la parte inferior de su cuerpo.

¿Qué te parecen los tatuajes de Christian Nodal?