Por qué Kate Winslet casi impide que Emma Thompson se case

Hay pocas actrices en el mundo de Hollywood que inspiran a arriesgar y decir que es una de las más talentosas de la historia, y sin lugar a dudas Emma Thompson es una de ellas. La artista de 63 años ha demostrando en sus decenas de películas que es capas de interpretar cualquier tipo de personaje y lucir irreconocible en cada uno de ellos. Porque no hay un papel de la británica que se parezca a otro y no hay posibilidad de no caer en asombro con su trabajo.

En su larga lista de producciones se encuentra Realmente amor, una comedia romántica navideña que se estreno en 2003 y que fue uno de los últimos trabajos de Richard Curtis como director. Allí, la mencionada actriz comparte elenco con grandes figuras de la industria como Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Keira Knightley, Laura Linney y otros tantos otros, dado que la cinta narra diversas historias que suceden en esa época tan especial para amar.

Emma y Kenneth.

En la película, Emma Thompson interpreta a una mujer que descubre que su marido la engaña y algo similar le pasó en su vida real. La intérprete estaba casada desde 1989 con Kenneth Branagh, de quien se enamoró perdidamente en 1987. Pero en 1994 se separaron y luego se conoció el terrible motivo: el actor le había sido infiel con Helena Bonham Carter.

Aunque con el tiempo la actriz pudo sanar y perdonar ese dolor de la traición te marca para siempre. “Los perdoné tanto a Kenneth como a Helena. Tuve tanta práctica llorando que luego llegó el momento de salir, mostrarme feliz y juntar los pedazos de mi corazón y ponerlos en un cajón. Ya pasó mucha agua bajo el puente, no podés quedarte con el rencor”, dijo al respecto años después.

Para sanar, se refugió en Sensatez y sentimientos, la novela de Jane Austen que luego decidió guionar para llevar a la gran pantalla haciendo realidad un sueño pendiente. Su salvación fue perderse entre esas palabras: “Me levantaba de la cama y me arrastraba a la habitación, me ponía frente a la computadora y ahí me sentía bien. Sensatez y sentimientos me rescató, impidió que eligiera un camino muy desagradable para mi vida”.

Además de ser la guionista de la película, Emma Thompson la coprotagonizó junto a Kate Winslet, Hugh Grant, Alan Rickman y Greg Wise. Pero además, fue ahí donde volvió a encontrar el amor de quien luego se convertiría en su segundo esposo y el gran hombre de su vida. Pero todo eso casi se lo impide la actriz de Titanic.

Emma y Kate en Sensatez y sentimientos.

Parece que antes de empezar a rodar la película, Greg Wise visitó una vidente que le dijo que en Sensatez y sentimientos iba a conocer al amor de su vida. Por la diferencia de edad que tiene con Emma Thompson, y porque ella aún estaba casada cuando sucedió eso, pensó que se trataba de Kate Winslet, y hasta tuvieron una cita.