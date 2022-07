Esta es la actriz que rechazó salir con Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio es uno de los actores más reconocidos de Hollywood y, también, uno de los galanes más talentosos. En el ambiente, no hay quien no lo conozca, tal vez, por eso, alguien que mantiene un bajo perfil y prefiere pasar desapercibido se da el lujo de rechazar tomar una copa con el protagonista de Titanic. Aunque nos parezca imposible de creer, DiCaprio fracasó al intentar conocer a una colega y acá te compartimos su historia.

La actriz y modelo estadounidense Audrina Patridge recordó la ocasión en que voló a Las Vegas para asistir a la fiesta de cumpleaños de un príncipe, cuando llamó la atención de Leonardo DiCaprio en una celebración posterior en un club cercano. Aunque para muchas mujeres esto podría significar un sueño, la ex estrella de Hills considera la idea de aceptar su invitación para sentarse con él y sus invitados demasiado "intimidante".

En sus nuevas memorias Choices: To the Hills and Back Again, la intérprete aseguró: "Estaba allí con algunos de mis compañeros de reparto de la película Sorority Row, así como con Megan Fox y Brian Austin Green, e incluso con Leonardo DiCaprio... Un portero se me acercó en el club y me dijo que Leo quería invitarme a una copa en su mesa. Miré hacia su mesa y estaba rodeado de supermodelos. Fue intimidante".

Audrina Patridge.

Audrina dijo que iría a su mesa pero nunca lo hizo, así que Leonardo terminó acercándose a ella para presentarse. Así lo describió: "Le dije que sabía quién era, obviamente, y charlamos un rato. Me pidió mi número de teléfono y nos enviamos algunos mensajes después del viaje a Las Vegas, pero nunca llegamos a nada".

Incluso si hubieran salido, la estrella de 37 años cree que la apretada agenda de trabajo que tenía en ese entonces como protagonista del reality show, The Hills, y la "atención de los paparazzis" habrían hecho "muy difícil que algo funcionara" con el actor de El lobo de Wall Street, porque él es "muy privado". Pero Leo no ha sido el único que quedó impactado con el talento y la inteligencia de la actriz. Audrina también afirmó que rechazó una propuesta del actor de Entourage, Kevin Connolly.

Audrina Patridge.

"Los chicos de Entourage eran muy famosos entonces, y Kevin Connolly y Adrian Grenier siempre querían a pasar un buen rato", escribió, alegando que Connolly era "un galán para las damas y súper coqueto". Aunque aseguró que él platicó con ella "y trató de hacer planes un par de veces", ella "no estaba interesada en él".