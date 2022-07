Todos los instrumentos que toca Billie Eilish

Todos conocemos a Billie Eilish por su increíble voz y talento para componer algunas de las canciones más fascinantes. Pero tiene un don que no muchos conocen y del que habla muy poco: tocar instrumentos.

La intérprete de “Happier Than Ever” ha contado en varias ocasiones que el primer instrumento que aprendió a tocar y el que le abrió las puertas para sumergirse en otras alternativas fue el ukelele. La primera canción que aprendió fue “I Will” de The Beatles y después con el tiempo se transformó en una parte de ella, tan es así que lo ha incluído en varias de sus canciones como “Party favor” y “8”.

“El ukelele fue el primer instrumento que aprendí: es donde comencé a escribir y donde encontré nuevas formas de escribir que nunca antes había probado. Inspira un tipo diferente de escritura”, confesó Billie Eilish durante una entrevista.

Y terminó diciendo que “las reglas del ukelele son simples y, básicamente, si sabes tres acordes, puedes tocar casi cualquier canción”.

Además del ukelele, otro instrumento que maneja a la perfección son sus cuerdas vocales, con las cuales nos ha deleitado a través de todo estos años. A estos dos se le suma además el piano y la guitarra.

Según su hermano (y productor musical) Finneas O'Connell, Billie Eilish toca "un poco de piano y guitarra". Para los verdaderos fanáticos de la cantante esto no es un gran descubrimiento, pues en sus videos se la puede ver tocar el piano, la guitarra y el ukelele.

El hermano de Billie Eilish la ayuda a hacer su música

El hermano de Billie Eilish no solo conoce muy bien el talento que su hermana tiene con los instrumentos y su voz, sino que trabaja junto a ella para ayudar a potenciar su música y a que logre transmitir lo que ella quiere.

El estuvo a cargo de la producción de todos los temas que componen el álbum “When We Fall Asleep, Where Do We Go?” y siempre se encuentra escuchando a su hermana tratando de descifrar el camino que quiere tomar y lo que quiere contar, eso lo logra escuchando sus ideas e intercambiando sus puntos de vista. Billie Eilish es talentosa a la hora de aprender a tocar nuevos instrumentos.

La relación que tienen ellos dos hace que todo el proceso a la hora de crear música sea mucho más fácil, pues se conocen tan bien que ya saben cómo reaccionar y si no tienen la suficiente confianza como para pelearse y a los cinco minutos poder continuar como si nada hubiera pasado.

¿Sabías que Billie Eilish toca todos estos instrumentos?