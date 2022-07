A cuánto asciende la fortuna de Dakota Johnson con tan solo 32 años

Dakota Johnson alcanzó la fama gracias al papel de Anastasia Steele en la adaptación de los libros de la autora inglesa E. L. James, la trilogía de 50 sombras de Grey, que le brindó también la posibilidad de hacerse un nombre dentro de la industria del cine, pese a que su carrera había comenzado muchos años antes.

En ese momento se volvió una de las actrices más populares de la época, ganando un People’s Choice por Mejor Actriz de Cine Dramático Favorito, y una nominación a los BAFTA. Pero sin lugar a dudas, la actriz lleva el talento en la sangre, porque es la hija de dos grandes estrellas Melanie Griffith y Don Johnson y la nieta de Tippi Hedren.

Dakota Johnson en 50 sombras de Grey.

En sus primeros años de carrera, Dakota Johnson fue parte de grandes producciones como Red Social, 21 Jump Street, Eternamente comprometidos y la basada en el videojuego, Need for speed. Pero fue su protagonismo junto a Jamie Dornan el que le permitió ganar millones y cosechar una verdadera fortuna.

Pero no solo fue lo que obtuvo como ganancia sino todas las puertas que se le abrieron después de eso. Es por eso que en estos días, la joven de 32 años está en boca de todos al ser la protagonista de la nueva película de Netflix basada en la novela de Jane Austen, Persuasión, en la que da vida a Anne Elliot.

Aunque la cinta no se llevó buenas críticas y muchos aseguran que la actriz no está a la altura del personaje, se encuentra entre los contenidos más vistos de la grande del streaming, por lo que no lo está yendo nada mal.

Fue por su reciente estreno que salió a la luz la fortuna que cosecha Dakota Johnson gracias a todos sus trabajos en la industria del cine y el número realmente sorprendió. Según publicaron diversos portales de todas partes del mundo, tiene alrededor de 14 millones de dólares en su poder.

Dakota junto a su mamá.

Sin embargo, no todo es color de rosas en la vida de la actriz. Hace poco tiempo atrás volvió a referirse a la depresión que sufre desde que tiene 14 años, la cual en la actualidad tiene controlada pero que no descarta pueda volver a recaer.

“Tengo que hacer mucho trabajo para eliminar algunos pensamientos y emociones, y hago mucha terapia”, contó Dakota Johnson en diálogo con Marie Claire.