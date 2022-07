Britney Spears mostró su nueva versión de Baby one more time

Britney Spears está en un gran momento personal. Además de librarse de la tutela legal de su padre, James Spears, la princesa del pop se casó con su novio, el actor Sam Asghari, en un evento súper íntimo realizado en su casa de Los Ángeles. Días después, la feliz pareja adquirió una nueva propiedad para vivir su amor en The Oaks y decidió viajar a la Polinesia francesa de luna de miel.

La mansión a la que ya se mudó la cantante con su marido está valuada en 11,8 millones de dólares y fue ella misma quien anunció la feliz adquisición por medio de sus redes sociales en las que escribió: “Casarse y mudarse a una nueva casa casi al mismo tiempo, no es lo más inteligente que se puede hacer. Es tan raro que me despierte y todo sea nuevo. Piscina nueva. Cocina nueva. Cama nueva. ¡Creo que estoy en shock!”.

Pero más allá de toda esa felicidad, Britney Spears fue noticia esta semana por otro motivo para nada menos importante. La artista de 40 años volvió a cantar y lo hizo por medio de su cuenta de Instagram, en la que compartió algunos videos haciéndolo. Allí se lució con una versión a capella de su gran éxito, Baby one more time.

“Esta soy yo separando y lavando la ropa”, comenzó diciendo Britney en los videos y luego continuó: “Hace muchísimo tiempo que no comparto mi voz... quizás demasiado. Y aquí estoy jugando en mi casa con una versión diferente de Baby one more time”.

Spears aseguró que desde hace años tenía deseo de volver a cantar pero que no podía hacerlo porque su padre, quien tenía su tutela legal, se lo impedía. Esto convierte las imágenes en un verdadero motivo de emoción para sus fieles fanáticos.

Es por ese motivo que Britney Spears reveló que siempre quiso hacer una versión diferente de su clásica canción pero su equipo no se lo permitía: “¡Pues yo he pedido lo que quería desde hace 14 años... Una versión diferente de Baby, pero que los productores y el equipo dijo que no. Y lo que me ofrecieron fue una versión de cuatro chicas, mi hermana incluida, haciendo una remezcla de cinco minutos de cuatro canciones”.

Britney y Sam en su boda.

Por lo pronto, su batalla legal contra su progenitor aún continúa. Aunque se liberó de la tutela, sus abogados continúan un litigio por una suma de 6,3 millones de dólares que aseguran que él se quedó y que le pertenecen a Britney.