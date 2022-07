Este es el grado de estudios de Angelina Jolie

Ha conseguido convertirse en una actriz y directora estadounidense. Angelina Jolie tuvo su debut en el cine cuando era tan solo una niña junto a su padre, Jon Voight, en "Lookin' to Get Out" en 1982. Conoce cuál es su grado de estudios y cuáles eran sus proyectos.

Talento, fortaleza y convicción. Valores y aptitudes que la definen a Angelina Jolie tras largos años de trayectoria en su carrera. Por ello es que recibió un Premio de la Academia, dos Premios del Sindicato de Actores y tres Premios Globo de Oro. Sin dudas, pasó a ser la actriz mejor pagada de Hollywood.

Angelina Jolie y sus estudios

Se consideraba una joven imprudente porque iba tras sus sueños, a pesar de todo. Sin embargo, nunca fue una rebelde sin causa. Incluso, hasta su padre siempre estuvo convencido de ello y, por eso, es que la ha apoyado en todos los traspiés de su vida y su carrera.

Es hija de la actriz Marcheline Bertrand y del actor Jon Voight. Hermana del actor James Haven y la sobrina de la cantante y compositora, Chip Taylor. Sus padrinos también fueron actores, Jacqueline Bisset y Maximilian Schell.

Pasó por varios institutos hasta que finalmente consiguió graduarse a los 16 años. Luego, aunque pocos lo puedan creer, pensó en dedicarse a la tanatopraxia, pero finalmente estudió teatro y su mundo se direccionó dentro del mundo del espectáculo.

Durante esa época de estudiante, participó en un grupo de teatro y coincidió con otras futuras estrellas como Ed Harris y Holly Hunter. Luego de esa experiencia, se inscribió en el Lee Strasberg Institute. Allí fueron sus estudios, se formó durante 2 años, lo que dio validez para aparecer en varias producciones teatrales.

También asistió a la Beverly Hills High School. Fue una experiencia diferente, porque ella misma confesó que se sintió aislada entre los hijos de algunas de las familias más acomodadas debido a que su madre, en ese entonces, sobrevivía con una modesta renta.

Fue víctima de bullying: joven, tenaz y sensible

Aunque muchos ahora la vean a Angelina Jolie muy segura de sí misma, para llegar a eso tuvo que trabajar sobre su autoestima. Cuando era joven, fue objeto de burlas por su delgadez, también por usar gafas y por llevar aparatos ortopédicos.

Tras esos episodios continuos, la trasladaron a la Moreno High School, una escuela alternativa, donde comenzó su rebeldía y se convirtió en punk. Abandonó sus clases de actuación. Ya sus aspiraciones eran convertirse en directora de funeraria, por ello realizó estudios de embalsamamiento. Angelina Jolie de joven, sus estudios de actuación y su rebeldía adolescente.

A los 16 años, una vez graduada de la escuela secundaria, se alquiló su propio apartamento y regresó a los estudios de actuación. Aunque se conoce bastante su vida privada y afectiva, como los trastornos alimenticios que ha sobrellevado y la conflictiva separación con el padre de sus hijos, siempre prefirió ser muy discreta.

¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de su vida antes de casarse con Brad Pitt y convertirse en madre?