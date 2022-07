El lado desconocido de Maya Hawke, la hija de Ethan Hawke que se luce en Stranger Things

Ethan Hawke logro construir de a poco una enorme carrera en Hollywood, siendo en la actualidad uno de los mejores actores de su generación. El protagonista de la saga Antes del amanecer conoció a lo largo de su carrera a muchas actrices, pero se enamoró de una en pleno rodaje que le cambió rotundamente la vida. Se trata de la actriz Uma Thurman.

Las estrellas de cine se conocieron durante el rodaje de la película Gattaca en 1996 y comenzaron una relación sentimental. En mayo de 1998 se casaron dando un gran paso en la pareja y aunque se separaron en 2003 en medio de un verdadero escándalo de infidelidad, trajeron al mundo a dos hijos: Maya, nacida en 1998 y Levon, en 2002.

Ethan Hawke.

Aunque Ethan Hawke se volvió a casar y tiene dos hijos más de su segundo matrimonio, sin lugar a dudas es Maya Hawke su gran orgullo en este momento. la actriz de 24 años se sumó en la tercera temporada a Stranger Things y se convirtió en una verdadera revelación.

Desde entonces, la joven fue ganando popularidad y con el paso de cada episodio, también lo hizo su personaje, Robin Buckley, quien se convirtió en un referente de la producción de Netflix, al ser la primera en hablar en la historia abiertamente sobre su sexualidad y sobre el trauma que vivió cuando era muy chica.

Ethan Hawke no puede sentirse más feliz de ver a su hija convertirse en una gran actriz y seguir los pasos de él y de su mamá. Fue por eso mismo que recientemente brindó una entrevista a ET. en la que se refirió a ella: “Maya es la sorpresa más grande que me ha pasado en mi vida”.

“Es maravilloso tener una hija adulta y verla convertirse en un ser humano al que realmente admiro. Es extremadamente divertido estar cerca de ella. Es apasionada, seria, divertida y juguetona. Además, me siento conectado con Stranger Things”, sumó el actor y abrió la puerta de la intriga al referirse a esa conexión personal que tiene con la serie de los hermanos Duffer.

Maya Hawke.

“Mucha gente no sabe esto, pero el ‘otro lado’ apareció por primera vez en Hawkins el 6 de noviembre de 1983, el día que celebraba mi cumpleaños número 13. Ese fue el año en que hice Los exploradores, mi primer trabajo como actor. Por eso, siento que de alguna manera esto estaba destinado a ser para Maya, como si hubiera sido un designio del destino”, reveló Ethan Hawke.