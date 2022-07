¿Qué edad tiene la actriz Fabiola Guajardo de Los ricos también lloran?

En febrero llegó a la pantalla chica la telenovela "Los ricos también lloran", la cuarta entrega de la franquicia Fábrica de sueños en el 2022. Fabiola Guajardo se puso en la piel de Soraya Montenegro, un trabajo por el que se ganó muchos elogios y sumó a los grandes éxitos de su consolidada carrera.

Actualmente, la actriz tiene 35 años y su carrera comenzó como modelo cuando participó en Nuestra Belleza Nuevo León 2007 y fue elegida como primera finalista. Posteriormente llegó a la final en el certamen nacional Nuestra Belleza México del mismo año, pero decidió dirigir su trabajo a la actuación por lo que estudió actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

"Me fui a la Ciudad de México a estudiar actuación que era lo que yo realmente quería hacer y era a lo que me quería dedicar. El patinaje fue mi pasión desde los 12 años, obviamente si tú quieres algo, tienes que dejar lo otro, entonces cuando entré a estudiar actuación ya no tenía tiempo de patinar", contó a Las Estrellas.

Fabiola Guajardo, nacida en Nuevo León, debutó en la pantalla chica en 2011 con la telenovela "Esperanza del corazón", junto a Lucía Méndez y Bianca Marroquín. A partir de entonces se le abrieron las puertas para una gran cantidad de trabajos y al año siguiente participó en "Por ella soy Eva" y "Corona de lágrimas", al lado de la consagrada actriz Victoria Ruffo.

Su trabajo recibió muy buenas críticas y recibió muchas nominaciones a Premios TVyNovelas por 2 años consecutivos: en 2015 a Mejor actriz coestelar por su participación en "Yo no creo en los hombres" y a Favorita del Público, y en 2016 a Mejor actriz de reparto por "Pasión y poder". Fabiola Guajardo logró ganar los tres premios y le valió un enorme reconocimiento en México.

Fue en 2012 cuando fue convocada para la película "Café Cea" y cuatro años más tarde "¿Qué culpa tiene el niño?" junto a Karla Souza,? Ricardo Abarca, Biassini Segura y? Rocío García. También tuvo trabajos en el teatro como "Palomita pop" y "Atracción fatal", además de haber participado en el videoclip "Hasta que te conocí" de la banda Maná.

Fabiola Guajardo tiene casi 2.5 millones de seguidores en Instagram y es muy activa, ya que le gusta compartir momentos de su vida con sus seguidores. Hace pocas semanas mostró un viaje que hizo a Colombia y Perú, donde visitó las ciudades de Cartagena de Indias, Machu Picchu y Lima, y dio algunos consejos para estar más cerca de sus fanáticos.

