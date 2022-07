Las mejores looks de Millie Bobby Brown, la estrella de Stranger Things

Millie Bobby Brown alcanzó la fama y una popularidad inmensurable tras el estreno de la primera temporada de Stranger Things, el 15 de julio de 2016. En aquel entonces tenía tan solo 11 años y venía de estar luchando por su sueño desde hacía tiempo. Ya había participado en algunos episodios de grandes series como Once Upon a Time in Wonderland, Modern Family o Grey's Anatomy, pero la economía de sus padres comenzó a complicarse y pensó que tenía que renunciar al mundo de Hollywood.

Afortunadamente para ella, y para el mundo entero, la oportunidad llegó de la mano de Netflix y los hermanos Duffer, que la seleccionaron para el papel de Eleven en la exitosa producción y su vida cambió para siempre. Ahora, la joven de 18 años se convirtió en la segunda actriz mejor paga de la industria, después de Margot Robbie, y en la favorita de todas las productoras que la quieren en sus proyectos.

Millie Bobby Brown se luce en Instagram.

Sin lugar a dudas, Millie Bobby Brown demostró todo su talento actora en Stranger Things, y más aún en la recién estrenada cuarta temporada, que dejó a todos impactadnos con su interpretación. No es un dato menos que con tan corta edad tuvo la valentía de afrontar algunos cambios en su cuerpo, como raparse todo su cabello, para poder darle vida en los primeros episodios a su personaje, algo que no es un dato menor.

Gracias a todo eso, y cada temporada de la serie, Millie fue ganando popularidad, convirtiéndose también en una ídola teen, algo que se ve reflejado en sus redes sociales, donde tiene casi 56 millones de seguidores, se mantiene muy activa y comparte parte de sus aventuras tanto en los set de grabación como en su vida personal, con familia o amigos.

Bobby Brown se convirtió en un ícono de moda y belleza. Además de tener su propia marca de cosmética para la Generación Z, Florence by Mills, llamada así en homenaje a su abuela, es la favorita de muchas otras marcas que la quieren como embajadora de sus productos, algo que no es muy fácil de lograr.

Lo cierto es que haga lo que haga, Millie Bobby Brown se convierte en tendencia rápidamente, es por eso que algunas de sus publicaciones en redes sociales son tan populares, sea por los estilos elegidos, el escenario en el que fue tomada la fotografía o lo increíble que se ve en ellas.

El rojo resalta a la perfección su rostro.

Sus estilos juveniles son los favoritos de sus fans.

El look con el que promocionó la cuarta temporada de la serie.