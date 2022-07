El secreto de Brad Pitt para tener un físico perfecto a los 58 años

Brad Pitt no deja de estar en el centro de atención. Además de llevar una batalla legal con su exmujer y madre de sus hijos, Angelina Jolie, que no deja de dar que hablar, el actor se convirtió en noticia recientemente por dos particulares motivos. El primero es que se reencontró con la actriz en Roma, ciudad en la que ella está rodando su nueva película, con motivo del cumpleaños de sus hijos mellizos.

El otro hecho que tiene al actor en escena es que está presentando por todo Europa su nuevo trabajo, Bullet Train, producción en la que comparte elenco con grandes figuras como Sandra Bullock, Joey King, Aaron Taylor-Johnson y hasta el artista Bad Bunny. Es por ese motivo que recientemente, entrevistado por la prensa, volvió a hablar de su supuesto retiro de la actuación.

Brad Pitt.

Fue en París donde Brad Pitt aclaró sus dichos con la revista GQ, en donde aseguró estar en el último semestre de su carrera hace algunos meses atrás y explicó: “Parece que se interpretó como una declaración de jubilación. Pero no me refería a eso… Lo que quería decir es que ya estoy encarando el último tramo, la última temporada… ¿Cómo quiero pasar ese tiempo? Pero en ningún caso es una retirada“.

Pero el detalle que no pasó para nada desapercibido en esta presentación de su película, es lo muy en forma que está con 58 años, y para eso hay toda una explicación. Lo cierto es que no es posible ser el hombre más lindo de Hollywood sin tener algún secreto detrás y el de Brad es sin lugar a dudas una buena rutina de entrenamiento y una alimentación especial.

Brad en El club de la pelea.

Acorde a los personajes que le toca interpretar, Brad Pitt realiza una rutina que le permite aumentar su índice de masa muscular, eso lo complementa con algunos alimentos que acompañan su preparación. Por ejemplo para su papel en El club de la pelea, solo un 6% de sus 70 kilos era de grasa corporal, lo demás era todo músculo.

Su foco de entrenamiento está puesto en la espalda, los hombros y los brazos. En eso se enfocó junto al entrenador Duffy Gaver cuando le tocó ponerse en la piel de Aquiles en la película Troya, donde lució un cuerpo escultural. Para ese trabajo hizo mucho remo con mancuernas, estiramientos y ejercicios para agrandar la espalda. Una alimentación a base de pollo, brócoli y arroz integral lo ayudaron a lograrlo.

El físico que consiguió para interpretar a Aquiles.

Para trabajar en Once Upon a Time... in Hollywood decidió estudiar antes marciales, y entrenó algunas escenas con el reconocido Bruce Lee. Aquel entrenamiento lo ayudó tanto física como mentalmente para preparar sus escenas en la piel de Cliff Booth.

En alguna entrevista, Brad Pitt reveló cuáles son sus alimentos favoritos diarios que no pueden faltarle nunca. Entre ellos mencionó al té verde matcha, el jugo de arándanos y el agua con gas. ¡Tomá nota!