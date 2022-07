¿De qué trata “Se Disfrazó”, el nuevo sencillo de Ángela Aguilar que fue compuesto por su ex novio Gussy Lau?

Ángela Aguilar lanzó su nuevo sencillo titulado “Se Disfrazó”. Lo llamativo, además de disfrutar de una nueva interpretación la más joven del clan Aguilar, es que la canción fue compuesta por su ex novio, el compositor mexicano Gussy Lau, con quien a principios de este año se vio envuelta en un escándalo tras filtrarse unas fotos donde se los veía a ambos besándose de manera apasionada. Cabe destacar que este caso tomo status de polémica porque Lau era 15 años mayor, y además, el músico formaba parte del staff de profesionales de Pepe Aguilar, padre de Ángela.

"Se Disfrazó" es el nombre del nuevo sencillo de Ángela Aguilar.

En ese momento, Ángela Aguilar salió a dar la cara a través de sus redes sociales, y respondió de forma muy madura a los cuestionamientos de los medios, asegurando que ella no dio su consentimiento para que estas fotos salieran a la luz, por lo que se sentía violada en su intimidad por una persona en la que ella confiaba mucho.

El sencillo “Se Disfrazó” fue publicado el 21 de julio último en la cuenta oficial de la cantante en la plataforma YouTube y forma parte del último disco de Ángela Aguilar titulado “Mexicana enamorada”. Asimismo, “Se Disfrazó” lo interpreto en la reciente edición de los Premios Juventud 2022.

Ángela cantó su nuevo sencillo en los Premios Juventud 2022.

¿De qué trata “Se Disfrazó”?

Así como como el tema “Ahí donde me ven”, el nuevo sencillo “Se Disfrazó” fue compuesto por su ex, el compositor sinaloense Gussy Lau. “Se Disfrazó” es una canción que tiene versos dedicados al desamor y al engaño, y si se quiere hacer una comparación, un tema muy relacionado con lo que vivió Aguilar por parte de su ex novio.

En su nueva canción, Ángela Aguilar habla de ese amor que ella dio de manera incondicional sin saber que sería parte de una traición, diciendo que ese tipo de amor se disfrazó de varias caricias y besos que terminaron por romperle el corazón.

“Entró a mi vida/Por la puerta grande/Me llenó los ojos/Y ni cómo negarme. Atravesaba mal momento/ Era muy vulnerable/ Me daba buena espina/ Y decidí arriesgarme. Se disfrazó de caricias/ Con tal de engañarme/ Me endulzó los oídos/ Me enamoró con detalles”, dice un fragmento de la letra del nuevo sencillo de la hija de Pepe Aguilar.