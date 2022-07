Nicky Jam explica las cuatro razones por las que no quiere tener novia

El pasado mes de abril, el cantante Nicky Jam anunciaba que su relación amorosa con la modelo venezolana Genesis Aleska había llegado a su final. Desde entonces, el artista parece no haber tenido un nuevo romance, o por lo menos haber formalizado con alguna pareja. Al parecer, Nicky le ha agarrado el gusto a la soltería, y las cuestiones del corazón se las está tomando con mucha calma.

A través de sus redes sociales, el reguetonero se sinceró con sus más de 43 millones de seguidores y explicó por qué prefiere tener “amigas con derecho” en esta etapa de su vida. "Les voy a decir porque es mejor ser amigos con derechos que tener novia", comenzó diciendo el cantante, para luego enumerar los beneficios, que según él, tiene este status sentimental.

Nicky prefiere "amigas con derecho"

"1. Papi, no te toca presentar la familia, ni que estén preguntando qué son, dónde se conocieron ni nada, 2. No van a pelear por celos, eso es ley, los amigos con derechos no se celan, 3. No toca celebrar aniversarios o fechas especiales, tas tranquilo en lo tuyo, y 4. Es sin rodeos, van a lo que van, a lo que nos gusta y listo".

En su momento, cuando su relación con Aleska había terminado, el propio Nicky Jam confirmó a sus seguidores que era nuevamente un hombre soltero. "Las mujeres se preguntan si estás soltero y si hay alguien con oportunidad otra vez", le preguntaron durante una entrevista en el canal de YouTube del comediante “Molusco”. "Claro que sí", fue la respuesta de Nicky Jam.

Desde que Jam se separó de Genesis Aleska no se le han conocido romances formales.

La relación con Genesis Aleska, su última novia

En septiembre de 2021, Nicky Jam reveló que estaba saliendo con la modelo venezolana Genesis Aleska. A partir de entonces se los veía muy enamorados compartiendo en sus redes sociales momentos románticos que pasaban juntos.

La pareja estuvo junta durante 7 meses, tiempo en el que Nicky Jam le dio lujosos regalos y le dedicaba tiernas palabras a su enamorada. “Ella pensó que no iba a aguantar la ola, pero recordó que ella es el Mar”, le expresaba su amor el cantante.

Luego de que, en abril pasado el reguetonero confirmara que volvía a estar soltero, Genesis no ha hablado de la separación, pero si borró todas las fotos que tenía en sus redes junto al artista.