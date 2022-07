Por qué Viggo Mortensen no quiere ser una estrella de Hollywood

La vida de Viggo Mortensen lo ha llevado por muchos caminos muy diversos. Llegó a este mundo en la ciudad de New York, siendo hijo de un padre danés y una madre estadounidense. Al poco tiempo, y por el trabajo de su papá, se instaló en la Argentina, país en el que pasó toda su infancia y del que arraigó muchas pasiones, como el fútbol.

Pero su adolescencia, tras la separación de sus primogénitos, el actor la vivió en un pequeño pueblo en la frontera con Canadá. Sin embargo las vueltas del destino lo llevaron a estar unos años en Dinamarca y hoy encontrarse instalado en España por la razón más bonita, el amor.

Viggo Mortensen.

No hay muchas dudas que el papel que lo llevó a la fama a Viggo Mortensen fue el de Aragon en la saga de El Señor de los Anillos, bajo la dirección de Peter Jackson. Sin embargo, la estrella de cine viene dando sus pasos desde 1985, año en que participó de la película Testigo en peligro interpretando a un granjero.

Aunque le costó años hacerse de un nombre dentro de la industria de Hollywood, Viggo no es muy fanático de la fama y no le interesa en lo más mínimo ser reconocido. Un amigo argentino del actor aseguró que es de muy bajo perfil y que cada vez que visita el país se hospeda en su casa y caminan juntos por la calle sin ser detectado por la gente.

Según aseguró el poeta y escritor Fabián Casas, “se viste como se le canta y no le importa nada, no te das cuenta que es él. Yo he caminado con él por un montón de lugares y pasa absolutamente desapercibido, en España también. Por supuesto que hay excepciones, pero la realidad es que las personas son percibidas porque quieren ser percibidas”.

Además, el amigo de Mortensen aseguró a La Nación que en los set de rodaje lo llaman “Viggo not ego”, porque no tiene ego y es “una persona con los pies en la tierra”. Pero eso no es todo, porque según dicen diversas fuentes, el actor ayuda en todos los procesos de producción durante los rodajes, involucrándose en la dirección, la fotografía y las demás interpretaciones.

Viggo en El Señor de los Anillos.

La directora Ana Piterbarg, quien trabajó con Viggo Mortensen en Todos tenemos un plan, aseguró al respecto: “Cuando se mete con un proyecto no es uno más, es uno de los que lo lleva adelante. Si lo hace es porque realmente le interesa, entonces se compromete. No solo en hacerlo bien, sino como una cuestión afectiva”.