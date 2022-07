Lucero revela cómo fue su noche de bodas con Mijares

Lucero y Manuel Mijares se casaron el 18 de enero de 1997, la boda fue transmitida por Televisa y la pudieron ver miles de fanáticos alrededor del mundo, con lo que se convirtió en todo un acontecimiento en ese momento. Eran considerados una de las parejas más sólidas y queridas del medio artístico hispano, sin embargo, en 2011 anunciaron su divorcio lo que produjo la tristeza de todos sus seguidores. No obstante, por el bien de sus hijos, Lucero y José Manuel, ambos decidieron mantener una buena relación, y ahora, a una década de su separación, se puede afirmar que tienen un muy buen trato basado en el respeto y la admiración.

Lucero y Mijares fuero una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo a finales de los 90'.

Hace unos días, Mijares contó una anécdota que ocurrió en su luna de miel con Lucero. Ahora, “la novia de América” confesó como fue la noche de bodas con su ex esposo. "Es que le dije 'vente a ver las estrellas'. Salí a la terraza, y me acuerdo, me acuerdo vagamente, que le dije 'vente a ver las estrellas' y me dijo 'ya las estoy viendo', y yo le respondí: '¡¿cómo?! Si de allá adentro no se ven'", relató Lucero. "Me dijo 'no, es que estoy viendo el Super Bowl y están todas las estrellas del deporte que quiero ver' y dije 'ah, bueno, órale', y ya me quedé viendo un ratito y luego ya me metí", detalló la cantante.

La también actriz de telenovelas se refirió también a su vestido de novia. "Ahí está, lo tengo guardadísimo", contó Lucero. Además, volvió a hablar sobre las polémicas que circularon alrededor de su matrimonio y que solo se quedaron en categoría de rumores sin fundamento.

A pesar de estar divorciados hace más de una década, los artistas mantienen una excelente relación amistosa.

"Es que esa boda fue televisada y toda la cosa. Me acuerdo que se dijeron tantos rumores, que a veces les cuento en mi canal de YouTube, que decían que firmamos un contrato, que teníamos que casarnos en la tele y tener dos hijos, y nunca fue realmente como se rumoraba, fue simplemente la idea de poder invitar al público, que viera y estuviera en la boda a través de la tele porque no podíamos invitarlos a todos", aclaró. "Pero la verdad es que fueron momentos tan diferentes, hace veinte y tantos años, ya no es como hoy en día. No sé si alguien se casaría en la tele o no".

Con respecto a su relación con Mijares, Lucero aclara: "Nos llevamos muy bien y, la verdad, creo que para nosotros, nuestros hijos y para la vida en general creo que está padrísimo", concluyó.