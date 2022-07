Otras famosas además de Jennifer Lopez que también se casaron en Las Vegas

Ben Affleck y Jennifer Lopez finalmente tuvieron la boda que desearon 18 años atrás, aunque esta fue más discreta y en secreto para poder disfrutarla en familia. La cantante lo reveló en su blog llamado "On The JLo", pero adelantó la noticia con una foto de Instagram donde se ve radiante acostada en la cama.

Los artistas tramitaron su licencia para casarse en Nevada, Las Vegas, puntualmente en el condado de Clark, y la fecha elegida fue el 16 de julio. En algunas de las fotos que compartieron se lo ve al actor con un impecable traje blanco, una flor en la solapa y un moño negro muy elegante.

En cuanto a Jennifer Lopez, al parecer utilizó sus looks: el primero fue un diseño sencillo y clásico de su estilista Chris Appleton con un corte princesa sin mangas y detalles brocados. Según el resto de las fotos, para el momento de dar el "sí, quiero" lució un modelo con escote de palabra de honor y mangas de encaje que combinó con un velo, pero aún no se sabe si autor.

Otros famosos que se casaron en Las Vegas

Kourtney Kardashian y Travis Barker

La relación entre la Kourtney Kardashian y el músico comenzó en 2019, pero eran amigos desde hacía muchos años. El amor nació durante la pandemia de coronavirus y el pasado 4 de abril oficializaron su relación con un casamiento en Las Vegas, oficiada por un imitador de Elvis Presley, mientras que en enlace religioso fue en Portofino, Italia, un mes más tarde.

Joe Jonas y Sophie Turner

En 2019, después de los Billboard Music Awards que se celebraron ese año en Las Vegas, Joe Jonas y Sophie Turner se dirigieron a la capilla Little White Chapel para casarse. Más tarde hicieron una segunda ceremonia con familiares y amigos en el Chateau Tourreau, ubicado en Provenza, Francia.

Ben Affleck y Jennifer Lopez el día de su boda.

Britney Spears y Jason Allen Alexander

En enero de 2004, Britney Spears y Jason Allen Alexander, amigos de la infancia, se casaron también en la Little White Chapel. El matrimonio fue anulado 55 horas después, tras una petición en el tribunal en la que se detallaba que la cantante "no era consciente de sus acciones" y no volvieron a tener relación.

Angelina Jolie y Billy Bob Thornton

Los actores, que tenían 20 años de diferencia, se conocieron en "Fuera de control" y pasaron a ser una de las parejas preferidas de las revistas de corazón por su intensidad y demostraciones públicas. El 5 de mayo de 2000 se casaron en Las Vegas, pero se divorciaron tres años más tarde y Angelina Jolie reveló que un día se dio cuenta que "no tenía más nada en común".

¿Cuál de todas las estrellas que se casaron en Las Vegas es tu favorita? ¿Jennifer Lopez, Britney Spears o Korutney Kardashian?